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O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) injetou R$ 110,8 bilhões em energia limpa e logística na região entre 2010 e 2024. O investimento impulsionou o desenvolvimento de cidades de pequeno porte, que superaram capitais na atração de recursos, gerando empregos e elevando a renda local. Descubra como o FNE está transformando o Nordeste.

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O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) injetou 110,8 bilhões de reais em energia limpa e logística entre 2010 e 2024 nos nove estados da região, além do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Os dados constam de um levantamento inédito elaborado pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Banco do Nordeste (BNB), obtido com exclusividade pelo Radar.

A interiorização dos investimentos levou municípios de pequeno porte a superarem capitais na atração de recursos estruturantes. Impulsionada por complexos eólicos, Serra do Mel (RN) atingiu 4,8 bilhões de reais em financiamentos — montante superior ao registrado por Aracaju (SE) e João Pessoa (PB) no período.

Já São Desidério (BA) totalizou uma captação ainda maior: 7,7 bilhões de reais voltados a projetos de infraestrutura e escoamento na região do Matopiba. O volume ajudou a posicionar a Bahia na liderança do ranking do FNE, com 127,9 bilhões de reais contratados na soma de todos os setores (agropecuária, indústria, comércio, serviços e infraestrutura).

Além do desenvolvimento estrutural, as empresas beneficiadas pelos recursos do fundo apresentaram expansão de 22,6% no quadro de funcionários. Na prática, isso representou uma ampliação em etapas: um negócio com 20 empregados contratou 4 pessoas nos primeiros anos e até 14 após a maturação do projeto.

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O levantamento aponta ainda avanço real nos salários médios das companhias apoiadas, que saltaram 22,1% — o equivalente a um acréscimo de 616,57 reais. Os números consolidam o efeito do direcionamento do crédito na geração de empregos, na elevação da renda local e na desconcentração da atividade econômica para fora dos grandes centros.