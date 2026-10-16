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Brasil

Estudo estima que jogo da NFL no Rio movimentou R$ 462,7 milhões; entenda

Maracanã recebeu Dallas Cowboys e Baltimore Ravens em jogo que teve recorde de público, em 27 de setembro

Por Gustavo Villela 16 out 2026, 19h25
Líderes de torcida em uniformes azuis e brancos, com pompons azuis, se apresentam em campo de futebol americano, com arquibancadas lotadas e bandeiras do Brasil e EUA ao fundo
Cheerleaders do Dallas Cowboys, protagonistas de série documental da Netflix, atraíram fãs (NFL International/.)
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Um estudo feito pela Prefeitura do Rio considera que o jogo da NFL, disputado por Dallas Cowboys e Baltimore Ravens no Maracanã, movimentou 462,7 milhões de reais na economia carioca. O levantamento considera impactos diretos, indiretos e induzidos pelo evento, como a movimentação de hotéis, restaurantes, comércio, transporte e serviços.

Ainda de acordo com o levantamento, 15% dos fãs que compraram ingressos para assistir à partida no estádio eram estrangeiros e, entre os brasileiros, apenas 35% eram cariocas. Os outros 65%  correspondiam a turistas de 995 cidades diferentes. Já a parcela de visitantes de fora do Brasil era formada por nativos de 66 países. Ou seja, a maior parte do público visitou e deixou dinheiro no Rio. De quebra, o Maracanã bateu o seu recorde de público em 2026, com quase 72,8 mil presentes.

“A liga esportiva mais rica e lucrativa do mundo escolheu o Rio para uma de suas partidas internacionais. Mais uma vez, a capital fluminense voltou a estar no centro das atenções internacionais”, disse o prefeito Eduardo Cavaliere (PSD).

A partida de setembro foi a primeira de cinco prometidas pela National Football League (NFL) no Rio de Janeiro. Nos próximos cinco anos, mais duas partidas terão como palco a cidade maravilhosa.

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Entenda o cálculo

O cálculo de movimentação econômica dos turistas foi feito com base em uma estimativa do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ). Ele aponta que o gasto médio do turista brasileiro no Rio de Janeiro é de 2. 213 reais. Já as despesas dos visitantes estrangeiros correspondem a 4. 612 reais. A conta considera hospedagem, compra de alimentos, transporte e passeios. Também foi considerado o quanto os cariocas abrem a carteira para pagar transporte, bares e restaurantes: 131,7 reais.

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A soma final ficou em 231,8 milhões de reais. A essa quantia se adicionam ainda os impactos indiretos – calculado em 125,4 milhões de reais – e o induzido, estimado em 105,5 milhões. Para tanto, usou-se como base o jogo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers.

O levantamento foi realizado por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) e da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur), em parceria com a NFL.

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