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Estudo da Embrapa acende alerta para poluição das águas no cinturão do agronegócio

Mapeamento revela impacto do uso de nitrogênio e fósforo nos recursos hídricos nacionais

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 14h30
Colheita da cana-de-açúcar
Colheita da cana-de-açúcar (VEJA/Reprodução)
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Estudo da Embrapa acende alerta para poluição das águas no cinturão do agronegócio Priorize VEJA no Google

Um novo estudo desenvolvido por pesquisadores da Embrapa Meio Ambiente (SP) e Embrapa Solos (RJ) revela como a utilização de nitrogênio e fósforo nas atividades agropecuárias tem impactado de forma distinta os recursos hídricos no território nacional. A investigação científica faz um alerta para o cenário atual no Centro-Oeste (MT, MS, GO), em áreas do Matopiba (MA, TO, PI e BA) e em regiões específicas de São Paulo e do Paraná.

O levantamento resultou em um mapa que detalha a prioridade de monitoramento da água no país. O trabalho dos especialistas mostra como a poluição difusa compromete diretamente a conservação dos ecossistemas aquáticos, o abastecimento público, a indústria e a própria produção agrícola.

Para alcançar os resultados, os pesquisadores cruzaram dados sobre a entrega de fertilizantes por cultura, o volume do rebanho, a extensão de lavouras de cana-de-açúcar, a disponibilidade de água por microbacias e o grau de desgaste do solo causado pelas chuvas.

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Apesar do alerta crítico aos municípios concentrados no cinturão do agronegócio, o levantamento aponta estratégias integradas para mitigar os riscos: técnicas de conservação do solo, uso eficiente de fertilizantes e preservação da vegetação nativa na transição entre o ambiente terrestre e os corpos d’água.

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A Embrapa avalia que, além do monitoramento rural, os dados podem orientar políticas públicas e preservar a segurança hídrica do país.

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