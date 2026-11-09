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Estudo contesta tese de que veto a bets alavancou vendas em supermercados

Dados mostram que consumo de alimentos crescia antes de proibição; setor cita juros, crédito fácil e falta de educação financeira como motores do endividamento

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 12h48
As apostas online, populares bets
As apostas online, populares bets (svetikd/Getty Images)
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Proibidas de operar no Brasil desde setembro, as operadoras de bets, com o apoio de entidades ligadas à livre iniciativa e à defesa da atividade, contestam a narrativa promovida pelo setor de varejo — e pelo governo federal — de que as apostas on-line seriam responsáveis pela degradação no consumo das famílias e pelo endividamento da população.

Durante audiência pública no Supremo Tribunal Federal na terça-feira, 4, para discutir a proibição, a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) argumentou que o consumo de alimentos cresceu nas semanas imediatamente após a proibição das bets, imposta pelo governo Lula, por meio de uma Medida Provisória, em 25 de setembro.

Conforme a associação varejista, as compras de alimentos subiram 6,5% na semana entre 5 e 11 de outubro de 2026 em relação ao mesmo período do ano anterior — também houve alta de 6,3% entre 12 e 18 de outubro, na mesma comparação.

Os dados foram expostos ao STF pelo presidente da Abras, João Carlos Galassi, em pesquisa realizada pela entidade em parceria com a NielsenIQ. Durante a mesma audiência, os números desse levantamento foram tomados como base por representantes do governo federal, como o advogado-geral da União, Jorge Messias, para justificar a proibição das bets.

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A narrativa, porém, é contestada por levantamentos que olham para o consumo das famílias a partir de uma linha temporal mais extensa. Na mesma sessão do Supremo, a Associação Brasileira de Liberdade Econômica (ABLE) argumentou, a partir de um estudo feito pela LCA Consultoria, que as compras de alimentos já mostravam uma curva de crescimento desde o início de 2026 em praticamente todas as semanas na comparação anual.

Gráfico de barras mostrando a variação percentual semanal das vendas do varejo alimentar em 2023, comparado ao ano anterior. Barras azuis indicam crescimento, e marrons, queda. O título afirma que o fim das apostas legais não aumentou o consumo de alimentos. Eventos econômicos como abono salarial e desoneração de combustíveis são destacados, com a publicação da MP sobre novos aportes proibidos em 25/09.
Pesquisa LCA sobre compras de alimentos no varejo em 2026, nas comparações por semana em relação ao ano anterior (LCA Consultoria/Reprodução)
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Para o economista Eric Brasil, diretor da LCA e representante da ABLE na audiência, não há “correlação nem causalidade” nas alegações de que proibir as bets impulsionou o consumo de alimentos no Brasil, tampouco que as apostas seriam o motor do endividamento da população. “Existe um tripé responsável por esse problema do endividamento: taxa de juros extremamente elevada, abundância de crédito fácil com juros elevados e uma dificuldade estrutural das famílias, principalmente de baixa renda, com educação financeira”, argumenta o pesquisador.

Batalha judicial

Como mostra reportagem de VEJA, a proibição das bets imposta pelo Planalto na canetada abriu um novo flanco de batalha jurídica entre o setor de apostas e o governo no Supremo. O imbróglio ganhou novo desdobramento nesta segunda-feira, 9, depois que o ministro Luiz Fux, relator de processo na Corte que contesta a MP de Lula, suspendeu a tramitação de todas as ações sobre o tema na Justiça até que o plenário do STF julgue o assunto.

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A decisão de Fux ocorreu na esteira de uma liminar concedida na sexta-feira 6, pela desembargadora da Justiça Federal Adriana Pileggi, que apontou “insegurança jurídica” na proibição e autorizou três bets a retomar as operações. A decisão foi anulada no mesmo dia pelo presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), Johonsom Di Salvo, a pedido da Advocacia-Geral da União (AGU).

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