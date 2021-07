Estudo: Apenas 10% dos policiais apoiam totalmente a liberação de armas

Uma nova pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelou que somente 10,4% dos policiais do Brasil concordam com a liberação ampla de armas para a população. O levantamento faz parte do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2020.

Mais de 6,6 mil policiais foram entrevistados para a pesquisa. Entre eles, 16% afirmaram se opor totalmente à liberação. Por outro lado, mais de 73% apoiam o uso de armas por civis com algum nível de restrição.

Entre os policiais militares, a parcela de apoiadores da liberação plena das armas de fogo é de 6,7%. Para a Polícia Civil, a taxa é de 9,4%. Nesta categoria, os policiais completamente contrários ao armamento da população chegam aos 26,6%.