Os jornalistas Silvio Navarro e Lillian Witte Fibe comentam os desdobramentos da greve dos caminhoneiros que parou o país e levou o governo a adotar medidas com consequências econômicas para o futuro — no meio do caminho, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, deixou o comando da empresa. Acompanhe o programa no Podcast de VEJA: