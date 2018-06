Estudantes podem se inscrever para vagas remanescentes do Fies

As inscrições para as vagas que não foram preenchidas no processo regular de seleção para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) estão abertas desde o dia 28 de maio. Os prazos variam de acordo com o perfil dos candidatos.

Termina nesta segunda-feira o prazo de inscrição daqueles que concluíram ou não o ensino superior e querem concorrer a vaga em instituição de ensino em que não estão matriculados. O prazo vale tanto para aqueles que ainda não foram beneficiados pelo financiamento estudantil, quanto para os que foram e já o quitaram. Os interessados devem realizar o cadastro no site do programa.

Até o dia 26 de junho estão abertas as inscrições para aqueles que concluíram ou não o ensino superior, foram beneficiados ou não pelo financiamento estudantil e o quitaram e querem concorrer a vaga em instituição de ensino em que já estão matriculados.

Para concorrer, é necessário ter 450 pontos de média e nota acima de zero na redação em qualquer edição, desde 2010, do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Além disso, a renda familiar mensal bruta per capita não pode ultrapassar três salários mínimos, ou seja, R$ 2.862.

O Fies concede financiamento a estudantes em cursos superiores em instituições privadas, com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. Segundo o MEC, o número de vagas totais para este ano poderá chegar a 310 mil. Destas, 100 mil terão juro zero para os estudantes que comprovarem renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos.

(com Agência Brasil)