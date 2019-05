Estudantes já podem consultar vagas no Sisu para 2° semestre

Estudantes já podem consultar, na página do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), as vagas disponíveis em instituições públicas de ensino superior para o segundo semestre deste ano. A busca pode ser feita por curso, instituição de ensino e por município.

Podem participar do Sisu os estudantes que fizeram prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2018 e obtiveram nota na redação acima de zero.

73 instituições participam do Sisu 2019.2. Entre as oportunidades oferecidas estão 811 vagas na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e 935 na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

As inscrições poderão ser feitas de 4 a 7 de junho. Durante esse período, uma vez por dia, o Sisu calcula a nota de corte, equivalente à nota do último candidato selecionado para primeira chamada dos aprovados.

O resultado será divulgado no dia 10 de junho e os participantes que não forem convocados ainda podem manifestar interesse pela lista de espera entre os dias 11 e 17.

Para evitar sobrecarga do sistema, o Ministério da Educação (MEC) vai tirar temporariamente do ar o simulador do Sisu, que mostra informações dos últimos processos seletivos.

O sistema não poderá ser acessado a partir desta quinta-feira, 23, e a previsão é que volte a funcionar normalmente no dia 10 de junho. “A medida preventiva foi necessária para evitar que o sistema fique sobrecarregado”, informou o MEC.

A próxima edição do Enem será realizada nos dias 3 e 10 de novembro. Os locais de prova devem ser divulgados em outubro.

(com Agência Brasil)