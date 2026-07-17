Estudante que ficou em 1º lugar em Medicina na USP é internado na UTI após cirurgia

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Wesley Batista, o estudante que conquistou o 1º lugar em Medicina na USP pelo Enem, está internado na UTI após complicações no pós-operatório de uma cirurgia no joelho. O procedimento, decorrente de um acidente em jogos universitários, gerou dificuldades respiratórias. A família informa que ele está estável e sob monitoramento.

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O estudante Wesley de Jesus Batista, que ficou em primeiro lugar no curso de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2026, está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após apresentar complicações no pós-operatório de uma cirurgia no joelho. A informação foi divulgada pela família do jovem na noite desta quinta-feira, 16, nas redes sociais. Segundo a nota, Wesley passou por uma cirurgia considerada delicada na última segunda-feira, 13. O procedimento transcorreu sem problemas, mas, após a operação, ele apresentou dificuldades respiratórias, aumento da pressão arterial e taquicardia, o que levou à sua transferência para a UTI. “Permanece usando balão de oxigênio e, nesse momento, encontra-se estável, apresentando evolução clínica satisfatória e permanecendo sob acompanhamento da equipe responsável”, informou a família.

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Ainda de acordo com o comunicado, o estudante segue recebendo assistência médica e permanece internado na unidade intensiva para monitoramento contínuo, como medida de precaução durante a recuperação. A família agradeceu as mensagens de apoio recebidas desde a divulgação do quadro de saúde e informou que novas atualizações serão publicadas pelos canais oficiais caso haja mudanças no estado clínico do jovem.

Acidente durante jogos universitários

A cirurgia foi consequência de um acidente sofrido por Wesley em abril, durante os jogos universitários da USP. Na ocasião, o estudante rompeu ligamentos do joelho e precisou interromper temporariamente a rotina acadêmica. Em um vídeo publicado nas redes sociais semanas após o acidente, Wesley contou que a recuperação seria longa e explicou que decidiu deixar São Paulo para permanecer ao lado da família, em Salvador, durante o tratamento. “Eu tive um acidente um pouco grave nos jogos universitários e vou ter que passar por uma cirurgia no joelho. Acabei rompendo alguns ligamentos e o tempo de recuperação vai ser longo”, afirmou. Na gravação, ele também contou que estava utilizando muletas e cadeira de rodas para se locomover e disse que, apesar da gravidade da lesão, se sentia amparado. “Estou sendo muito bem cuidado. Vim de São Paulo para Salvador para ficar perto da minha família. Em São Paulo eu moro sozinho, então aqui eles podem me ajudar. ”

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Dias antes da cirurgia, Wesley compartilhou uma reflexão sobre o período de recuperação e descreveu o impacto que o acidente teve em sua rotina. “O último mês mudou muita coisa dentro de mim. Entre sonhos acontecendo, novas oportunidades, mudanças de vida… e, de repente, um acidente que me fez parar. ”

Na publicação, o estudante afirmou que enfrentava dias de dor e incerteza enquanto aguardava o procedimento cirúrgico, mas disse enxergar o momento como um aprendizado. “Confesso que existem dias difíceis. Dias de dor, de espera e de incerteza enquanto aguardo pela cirurgia.”

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Wesley ganhou projeção nacional no início deste ano ao conquistar a primeira colocação em Medicina na USP após obter notas altas no Enem, resultado que repercutiu nas redes sociais e foi celebrado por estudantes e educadores em todo o país. Desde então, passou a compartilhar nas redes sociais a rotina na universidade e, mais recentemente, o processo de recuperação após o acidente.