Estudante que ficou em 1º lugar em Medicina na USP deixa a UTI após dias internado

O estudante Wesley de Jesus Batista, que ganhou projeção nacional no início deste ano ao conquistar o primeiro lugar em Medicina na Universidade de São Paulo (USP), deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em que estava internado. A informação foi divulgada nas redes sociais do jovem na noite de sexta-feira, 17.

Wesley estava internado após ter tido complicações no pós-operatório de uma cirurgia no joelho. “Wesley saiu da UTI, teve alta agora pela noite e graças a Deus está bem. Agradecemos pelo apoio de todos!”, diz o comunicado publicado nos Stories do Instagram do jovem de 23 anos, que tem 35 mil seguidores na rede social.

Segundo informações divulgadas pela família também nas redes sociais do estudante, o procedimento ocorreu na segunda-feira, 13, e não teve nenhuma complicação. Na madrugada do dia seguinte à operação, porém, ele apresentou dificuldades respiratórias, aumento da pressão arterial e taquicardia, o que levou à sua transferência para a UTI.

Acidente durante jogos universitários

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A cirurgia foi consequência de um acidente sofrido por Wesley em abril, durante os jogos universitários da USP. Na ocasião, o estudante rompeu ligamentos do joelho e precisou interromper temporariamente a rotina acadêmica.

Em um vídeo publicado nas redes sociais semanas após o acidente, Wesley contou que a recuperação seria longa e explicou que decidiu deixar São Paulo para permanecer ao lado da família, em Salvador, durante o tratamento. “Eu tive um acidente um pouco grave nos jogos universitários e vou ter que passar por uma cirurgia no joelho. Acabei rompendo alguns ligamentos e o tempo de recuperação vai ser longo”, afirmou.

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Na gravação, ele também contou que estava utilizando muletas e cadeira de rodas para se locomover e disse que, apesar da gravidade da lesão, se sentia amparado. “Estou sendo muito bem cuidado. Vim de São Paulo para Salvador para ficar perto da minha família. Em São Paulo eu moro sozinho, então aqui eles podem me ajudar. ”

Dias antes da cirurgia, Wesley compartilhou uma reflexão sobre o período de recuperação e descreveu o impacto que o acidente teve em sua rotina. “O último mês mudou muita coisa dentro de mim. Entre sonhos acontecendo, novas oportunidades, mudanças de vida… e, de repente, um acidente que me fez parar”.

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Na publicação, o estudante afirmou que enfrentava dias de dor e incerteza enquanto aguardava o procedimento cirúrgico, mas disse enxergar o momento como um aprendizado. “Confesso que existem dias difíceis. Dias de dor, de espera e de incerteza enquanto aguardo pela cirurgia.”

Wesley ganhou projeção nacional no início deste ano ao conquistar a primeira colocação em Medicina na USP após obter notas altas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), resultado que repercutiu nas redes sociais e foi celebrado por estudantes e educadores em todo o país. Desde então, passou a compartilhar nas redes sociais a rotina na universidade e, mais recentemente, o processo de recuperação após o acidente.