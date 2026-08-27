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Brasil

Estudante é agredido após suposta apologia ao nazismo na UFRJ; veja vídeo

Aluno vestia uma camiseta da banda britânica Death in June, que intencionalmente usa uma estética e símbolos associados ao regime de Adolf Hitler

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 09h19
Grupo de pessoas aglomeradas, algumas com bonés e moletons, em uma confusão ou briga, com movimentos bruscos e braços levantados. A cena é caótica e os rostos não são claramente visíveis devido à baixa qualidade da imagem e à ação.
Grupo agride estudante que teria feito apologia ao nazismo nas dependências de campus da UFRJ no Centro do Rio. (Redes sociais/Reprodução)
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Estudante é agredido após suposta apologia ao nazismo na UFRJ; veja vídeo Priorizar nos meus resultados Google

Um estudante foi agredido na noite de terça-feira, 25, nas dependências do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS) e do Instituto de História (IH) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no Centro do Rio. Relatos indicam que o aluno teria feito uma apologia ao nazismo. Ele também vestia uma camiseta da banda britânica Death in June, que intencionalmente usa uma estética e símbolos associados ao regime de Adolf Hitler.

No Brasil, a apologia ao nazismo é crime inafiançável e imprescritível. Em nota, a UFRJ informou que instalou uma comissão de sindicância para apurar o incidente. A universidade também toda e qualquer forma de intolerância, mas também salientou que nenhuma forma de violência será admitida no campus. Veja abaixo a declaração completa.

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) está apurando as circunstâncias do episódio ocorrido na noite de terça-feira, 25/8, nas dependências do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS) e do Instituto de História (IH), no Centro do Rio. Diante da gravidade do episódio, a UFRJ determinou a instalação de uma comissão de sindicância para apurar os fatos.

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A universidade repudia manifestações de apologia ao nazismo, ao fascismo, ao racismo, ao antissemitismo, ao machismo e a todas as formas de intolerância e discriminação. Reafirma, ao mesmo tempo, que agressões físicas e outras formas de violência não podem ser admitidas como resposta a provocações, conflitos ou divergências.

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A universidade é, por sua natureza, espaço de formação para a convivência democrática. Nesse sentido, as direções do IFCS e do Instituto de História vêm mantendo diálogo permanente com estudantes e suas representações sobre como enfrentar situações de provocação e intolerância, preservar o ambiente universitário e evitar a escalada de conflitos. Esse trabalho foi intensificado nesta quarta-feira, 26/8, com novas reuniões com os estudantes.

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A UFRJ reforça que a defesa intransigente da democracia e dos direitos humanos deve caminhar junto com a rejeição a qualquer forma de violência. O episódio será apurado com rigor, responsabilidade e respeito aos direitos de todos os envolvidos.

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