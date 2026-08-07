Estudante brasileira participa de missão científica no Polo Norte após vencer concurso internacional

A estudante do Ceará Júlia Passarini, de 16 anos, embarcou nesta semana para o Ártico após vencer a etapa brasileira do concurso internacional Quebra-Gelo do Conhecimento 2026. Selecionada entre cerca de cinco mil estudantes, de 23 países, ela representa o Brasil em uma expedição científica promovida pela estatal russa de energia nuclear Rosatom, a bordo do quebra-gelo de propulsão nuclear 50 Let Pobedy (50 Anos da Vitória).

Durante cerca de dez dias, os participantes percorrerão o Oceano Ártico em uma programação que combina palestras, workshops, experimentos científicos, atividades práticas e intercâmbio cultural. A expedição também proporciona contato com pesquisadores e especialistas, além de experiências voltadas à navegação polar, ao funcionamento de um quebra-gelo nuclear e às aplicações das tecnologias nucleares em áreas como medicina, indústria, agricultura, pesquisa científica e preservação ambiental.

“Vou me lembrar deste dia para sempre. Neste momento, são muitas emoções: alegria, ansiedade, entusiasmo e uma enorme vontade de partir logo nessa viagem. Sempre gostei de tudo o que é novo e de descobrir como o mundo funciona. Para mim, esta expedição é um verdadeiro presente. Estamos partindo rumo ao Polo Norte, e isso parece inacreditável. Quero absorver cada minuto desta viagem, aprender coisas novas, fazer perguntas e voltar para casa com uma vontade ainda maior de estudar, explorar e seguir em frente”, afirmou Júlia antes de embarcar.

Antes desse concurso, Júlia já conquistou medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM) e o quinto lugar na Pan American Girls’ Mathematical Olympiad (PAGMO) 2025. O desempenho também lhe garantiu uma bolsa integral de estudos no Colégio Farias Brito.

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Além das competições, a estudante participa de projetos sociais voltados ao ensino de matemática para meninas, integra iniciativas de liderança estudantil e é cofundadora de uma startup de educação financeira, iniciativas que refletem seu interesse em compartilhar conhecimento e estimular outros jovens a seguirem o caminho da ciência.

O processo seletivo internacional foi dividido em três etapas. Os candidatos responderam a um quiz sobre ciência, tecnologia e conhecimentos gerais, participaram de webinars com especialistas do setor nuclear e, na fase final, produziram um vídeo sobre o tema “Como as tecnologias nucleares estão mudando o mundo hoje”. Júlia conquistou a vaga ao apresentar um projeto mostrando como essas tecnologias podem contribuir para melhorar a qualidade de vida em áreas como medicina, pesquisa científica, indústria e preservação ambiental.

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Realizado pela sétima vez, o Quebra-Gelo do Conhecimento é um projeto internacional científico e educacional promovido pela Rosatom. A iniciativa busca despertar o interesse de estudantes pelas ciências naturais e aproximá-los de aplicações concretas da tecnologia nuclear, reunindo jovens de diferentes países em uma experiência de formação científica e intercâmbio internacional.

A edição de 2026 dá continuidade à participação brasileira no programa. Em 2025, o estudante carioca Octávio Gomes tornou-se o primeiro representante do país na expedição. Após retornar ao Brasil, compartilhou a experiência em sua escola, iniciativa que motivou uma visita educacional às usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2.