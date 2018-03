Estrategistas de Macron e Macri participam de evento em São Paulo

Guillaume Liegey, estrategista político da campanha de Emmanuel Macron à Presidência da França, e Jaime Durán Barba, que exerceu a mesma função para Mauricio Macri nas eleições presidenciais argentinas, virão a São Paulo para o fórum Amarelas ao Vivo, em abril.

Ambos estão entre os dez entrevistados do evento, que é a versão de palco das tradicionais Páginas Amarelas da revista VEJA, no dia 24 de abril, no Teatro Santander, em São Paulo.

O evento, em sua segunda edição, terá o seguinte tema: “Como as fake news e as redes sociais afetarão as eleições, o Brasil e você”. As entrevistas serão conduzidas pelo time de jornalistas de VEJA. Os ingressos estão à venda neste link.

Liegey falará ao colunista Ricardo Noblat. Ex-aluno e professor assistente da Universidade Harvard, ele também fez parte da equipe que ajudou a levar Barack Obama à Casa Branca em 2008 e, antes de trabalhar para Macron, havia atuado na campanha igualmente vitoriosa de François Hollande à Presidência da França.

Em entrevista a VEJA, em novembro do ano passado, Liegey afirmou acreditar que “é possível existir um Macron brasileiro”.

Durán Barba nasceu no Equador e se notabilizou por coordenar a vitória de Mauricio Macri em 2015 com um uso original e intenso de posts e vídeos nas redes sociais. Desde então, é tido como figura influente na Casa Rosada e atuou em uma série de campanhas na América Latina. Thais Oyama, redatora-chefe de VEJA, conduzirá a entrevista com Barba.

Programação

O evento Amarelas ao Vivo abordará diferentes aspectos das fake news e do impacto de redes sociais.

Policarpo Júnior, redator-chefe, entrevistará Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, sobre como os desafios jurídicos no combate às mentiras nas eleições deste ano.

A possível contaminação das votações por notícias falsas também será o tema abordado pela colunista Dora Kramer na conversa com com Pablo Ortellado, coordenador do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação da Universidade de São Paulo. Com doutorado pela mesma universidade, ele se tornou referência em pesquisas sobre fake news na política brasileira.

O publicitário Nizan Guanaes estará frente a frente com Mauricio Lima, titular da coluna Radar, em conversa sobre como proteger marcas e negócios diante do poder fulminante das redes sociais e das notícias falsas que veiculam.

Bia Granja, criadora do YouPix, conversa com o editor especial Daniel Bergamasco sobre como nascem e se espalham virais na internet brasileira.

O redator-chefe Fábio Altman entrevista o jornalista Ricardo Boechat sobre a relevância do jornalismo profissional em tempos de profusão de boatos e notícias mentirosas.

Três outros nomes ainda serão confirmados.

Primeira edição

Diante de um teatro lotado, dez nomes decisivos do país encontraram dez jornalistas de VEJA na primeira edição do Amarelas ao Vivo, em novembro do ano passado.

Assista aqui aos vídeos com as entrevistas.