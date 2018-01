Estradas federais têm queda no número de acidentes no réveillon

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) contabilizou 987 acidentes nas estradas federais entre os dias 29 de dezembro e 1º de janeiro, durante operação especial de réveillon. Em números absolutos, a cifra representa uma queda em relação a 2016, quando foram registrados 1.081 acidentes. Houve também queda no número de mortos: 67, ante 87 vítimas fatais no ano anterior.

Nas duas ocasiões, a operação da PRF durou quatro dias. A diferença é que este ano o feriado durou um dia a mais, e prolongou-se pela segunda-feira. Do total de acidentes, 183 foram graves (quando resultam em, pelo menos, uma morte ou um ferido gravemente) e ainda deixaram 1.008 feridos (foram 1.130 feridos em 2016).

Segundo o balanço da PRF, também foram registrados 36.724 flagrantes de excesso de velocidade, 3.208 ultrapassagens irregulares nas rodovias e 565 pessoas foram detidas por dirigirem alcoolizadas — uma média de um motorista alcoolizado a cada 42 testes do bafômetro.

Ainda de acordo com a polícia rodoviária, 1.646 motoristas foram flagrados sem cinto de segurança. Durante as fiscalizações, a PRF também emitiu 257 autos de infração para motociclistas sem capacete e 308 motoristas foram flagrados trafegando com crianças sem a cadeirinha de segurança.

Já durante a operação de Natal, entre os dias 22 e 25 de dezembro, houve uma redução de 30% no número de mortes nas estrada em relação ao ano anterior. Foram registrados ao todo 252 acidentes graves que resultaram na morte de 79 pessoas e deixaram 1320 feridos. Foram contabilizados ainda 34.847 flagrantes de excesso de velocidade e 627 motoristas foram autuados por dirigirem alcoolizados.