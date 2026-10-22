‘Estou sem chão’: viúva de político morto por PMs posta homenagem emocionante

Três dias após a morte de Jefferson Dias da Silva, que era secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Queimados, na Baixada Fluminense, a empresária Cínthia Belchior, viúva do político, postou uma homenagem nas redes sociais. O casal estava junto há 15 anos, e ela diz estar “sem chão” e lembra o companheirismo dos dois, pais de uma filha de 13 anos. O secretário e ex-vereador de Queimados foi morto a tiros durante uma abordagem de policiais militares na noite de segunda-feira, 19, na Avenida Brasil, na altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, a viúva publicou um vídeo no qual ela e o marido brincam, ele aparece carregando-a nas costas e os dois dão risadas. Na legenda, explicou que é desse jeito que quer se lembrar dele. “Sempre brincando comigo, me zoando e inventando alguma coisa só para me fazer cair nas suas pegadinhas”, diz Cínthia. “Você era meu companheiro, meu amigo, meu confidente. Com você, tudo fazia sentido. Foram 15 anos vividos intensamente, de alegrias, momentos difíceis e muito amor. Você comemorava minhas conquistas como se fossem suas e sempre dava um jeito de fazer tudo por mim, mesmo brigando antes”, continuou.

Cínthia confessou que não sabe como será a sua vida sem o marido. “Estou sem chão, sem saber como vai ser a vida sem você. Mas vou cuidar bem da nossa filha e levar comigo tudo o que construímos juntos. Te amo, meu amor! Você sempre soube disso. Quero que você fique em paz. Vou sentir sua falta todos os dias. E um dia, quando nos encontrarmos novamente, espero ouvir suas brincadeiras mais uma vez. Até nosso reencontro, meu amor. Você sempre será parte de mim”.

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Morte de Jefferson

Jefferson foi atingido por disparos na noite de segunda-feira quando seguia em direção à Baixada Fluminense, provavelmente Queimados ou Nova Iguaçu, onde moram seus pais. Ele foi abordado por policiais militares na altura de Bonsucesso. Segundo testemunhas, ele teria desobedecido a uma ordem de parada.

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Um vídeo mostra PMs atirando em direção ao carro de Jefferson, parado alguns metros à frente da viatura. A investigação está a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A Polícia Civil informou que foi feita perícia no local e que as imagens das câmeras corporais dos agentes são analisadas.