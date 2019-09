‘Estou desesperada’, diz familiar de dois pacientes do Hospital Badim

A comerciante Teresa Cristina Fonseca Homem, 58 anos, está com um grupo de nove familiares em busca de dois pacientes internados no Hospital Badim, na Tijuca, Zona Norte do Rio, que pegou fogo no início da noite desta quinta-feira (12). “Estamos completamente perdidos sem saber se eles continuam no hospital ou se foram transferidos para outra unidade de saúde. A direção do hospital não nos informou nada”, disse Teresa. Duas familiares dela foram a hospitais da região procurar os pacientes. “Minha cunhada foi ao Hospital da Lagoa checar se a mãe dela, uma senhora de 93 anos que está internada há duas semanas no Badim, foi levada pra lá. Meu sobrinho especial também está internado lá”, disse Teresa. A comerciante afirmou ainda que, apesar de o hospital afirmar que já havia retirado todos os pacientes, uma médica lhe contou que muitos continuam lá. “Tem muitos idosos internados no hospital, pelo que parece essa é a maior dificuldade das equipes de resgate”, disse.

Dezenas de pessoas entre médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas e voluntários estão trabalhando no entorno do hospital para ajudar no resgate e no atendimento dos pacientes que ainda estão no hospital. A designer Érika Flores, de 27 anos, mora em frente ao hospital e viu o início do incêndio. “Ouvi pessoas gritando e quando vim pra janela vi a cortina de fogo. Foi terrível. Tinham pessoas com tanto medo de serem dragadas pelo fogo que ameaçaram se jogar pelas janelas”, disse.