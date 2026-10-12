‘Estou ansioso para dar um abraço forte nele’, diz Flávio sobre a possibilidade de reencontrar Bolsonaro

Flávio Bolsonaro (PL) disse estar ansioso para reencontrar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), após mais de três meses sem visitas. A declaração foi feita ao deixar a Catedral de Brasília, onde participou de uma missa em celebração ao dia de Nossa Senhora Aparecida. O senador criticou a decisão que impediu os encontros e atribuiu à medida a intenção de afastá-lo do pai durante a disputa presidencial. De acordo com ele, a proibição foi imposta “sem critério nenhum, sem nenhuma humanidade, sem nenhum amparo legal”.

As visitas haviam sido suspensas em julho pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, em razão do descumprimento das restrições impostas ao ex-presidente sobre manifestações nas redes sociais. Ao permitir a retomada dos encontros, o ministro manteve as limitações às manifestações e declarações de Jair Bolsonaro, inclusive por intermédio de terceiros.

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“Quero dar um abraço forte nele, primeiro de tudo, ver como é que está o rosto dele, o ânimo dele com tudo o que aconteceu, que eu só estou sabendo por terceiras pessoas. Então, espero olhar no olho, dar um abraço e espero que ele esteja feliz”, afirmou.

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