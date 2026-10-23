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Brasil

Estela Aranha libera propaganda de Flávio que liga Lula a aumento da violência e do endividamento

Ministra do TSE considerou que uso de indicadores para criticar governo faz parte do debate político

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 15h30
Mulher de cabelos escuros, óculos pretos e brincos de pérolas, vestindo toga preta sobre blusa estampada, sentada em cadeira vermelha, com expressão séria, em ambiente formal com painéis de madeira ao fundo
A ministra Estela Aranha, durante sessão do TSE  (Antonio Augusto/TSE)
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Estela Aranha libera propaganda de Flávio que liga Lula a aumento da violência e do endividamento Priorize VEJA no Google

A ministra Estela Aranha, do TSE, negou um pedido da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para suspender uma propaganda da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) que ligou seu governo ao aumento da violência e do endividamento e à queda do poder de compra.

A defesa de Lula alegou que houve descontextualização de indicadores econômicos e sociais, para atribuir ao presidente responsabilidade direta por fenômenos complexos.

Estela Aranha considerou, no entanto, que a estratégia faz parte do debate político e que não é possível exigir uma “análise exaustiva dos fatores envolvidos” nem a apresentação de “todas as interpretações possíveis dos indicadores”.

“A associação de problemas econômicos e sociais à atuação do governo federal constitui avaliação política sujeita ao debate público, não sendo exigível que a propaganda eleitoral apresente análise exaustiva dos fatores envolvidos ou esclareça todas as interpretações possíveis dos indicadores utilizados”, afirmou a ministra.

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Para a magistrada, “a utilização de linguagem crítica e de formulações negativas sobre determinado governo não configura, necessariamente, desinformação eleitoral ou propaganda degradante, sobretudo quando não demonstrada falsidade manifesta ou grave descontextualização dos fatos”.

A decisão é provisória e ainda será analisada pelos demais ministros do TSE.

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Além disso, neste momento foi analisada somente a suspensão ou não da propaganda. Em outro momento, será avaliado se houve alguma irregularidade na peça publicitária.

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