Estações Luz e República já abrem das 4h40 à meia-noite

As estações Luz e República da Linha 4-Amarela do Metrô, ambas no centro de São Paulo, vão funcionar a partir desta segunda-feira em horário integral, das 4h40 à meia-noite. A exceção continua sendo os domingos, quando elas permanecem fechadas para que sejam feitos testes na linha.

A previsão era de que o horário normal entrasse em vigor no dia 30 deste mês, mas o governador do estado, Geraldo Alckmin (PSDB), anunciou oficialmente a antecipação no sábado. Luz e República são as últimas estações da primeira fase da Linha 4, que só estará totalmente finalizada em 2014. O primeiro trecho, entre as estações Faria Lima e Avenida Paulista, foi inaugurado em maio de 2010, e operou em horário reduzido por um ano – de maio de 2010 até o dia 12 deste mês.

Hoje, a linha funciona de segunda a sábado, incluindo feriados, das 4h40 à meia-noite, entre as estações Luz e Butantã – com paradas nas estações República, Paulista, Faria Lima e Pinheiros. Após ficar pronta, a Linha 4-Amarela será administrada pelo período de 30 anos pela empresa ViaQuatro, do grupo CCR, que também gerencia as Rodovias Anhanguera, Bandeirantes Dutra e o Rodoanel. É a primeira linha do metrô de São Paulo a ser assumida pela iniciativa privada.

