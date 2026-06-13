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Brasil

Esquerda ou direita? Estudo inédito mostra quem domina as redes no Brasil

Ativaweb Datalab analisou o comportamento da polarização nas principais plataformas durante 60 dias

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jun 2026, 10h01
Lula, com barba grisalha e terno escuro, com as mãos unidas em frente ao peito, e Flávio Bolsonaro, de terno cinza e gravata azul, falando em um microfone
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Tania Rego/Agência Brasil/ANdressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
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Um estudo da Ativaweb Datalab mapeou, pela primeira vez, a divisão de poder entre esquerda e direita nas redes. Os dados foram compilados num espaço de sessenta dias de observação.

O X (antigo Twitter) aparece como a plataforma de maior resistência à esquerda, registrando 9,4 pontos em uma escala de 0 a 10, seguido pelo TikTok, com 9,0 pontos.

Já a esquerda equilibra o jogo com a direita no Instagram. O WhatsApp, Telegram e YouTube continuam exercendo papel decisivo na circulação e consolidação de narrativas de ambos os lados da polarização.

Segundo a análise, o principal desafio da esquerda não está mais na presença digital, mas na adaptação da linguagem aos novos formatos de consumo de conteúdo. Enquanto isso, a direita consolidou presença em plataformas baseadas em vídeos curtos, engajamento emocional e compartilhamento rápido de mensagens.

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O levantamento conclui que a disputa eleitoral de 2026 será fortemente influenciada pelos algoritmos. A capacidade de produzir conteúdos capazes de gerar atenção, compartilhamento e permanência do público será tão importante quanto a estrutura partidária tradicional.

O estudo também apresentou um indicador consolidado de força digital. No cenário atual, a Direita Digital registra 82,4 pontos, contra 74,8 pontos da Esquerda Digital, evidenciando uma vantagem relevante nos ambientes de maior viralização e mobilização orgânica.

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“A política continua sendo decidida nas urnas, mas a percepção dos eleitores está sendo construída diariamente dentro dos algoritmos. Quem dominar a atenção, dominará a narrativa”, diz Alek Maracajá, CEO da Ativaweb DataLab.

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