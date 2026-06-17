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Brasil

Esquema no Rio falsificava alvarás para tirar criminosos da prisão

Investigação da PF aponta que traficante de armas sentenciado a 27 anos de cadeia foi solto pela organização criminosa

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 12h01
Complexo de Bangu -
Complexo de Bangu (Stephen McCarthy/Getty Images)
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Esquema no Rio falsificava alvarás para tirar criminosos da prisão Priorize VEJA no Google

A Polícia Federal prendeu, nesta terça-feira, 16, em Itaboraí, um casal apontado como integrante de uma organização criminosa especializada na falsificação de alvarás de soltura no Rio de Janeiro. Os dois estavam foragidos e foram capturados em cumprimento a mandados de prisão preventiva expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal da capital.

Segundo as investigações, o grupo produzia documentos judiciais falsos para garantir a liberação irregular de presos mantidos em unidades prisionais do estado. Entre os beneficiados pelo esquema estaria um traficante de armas condenado a 27 anos de prisão, além de outros detentos condenados por crimes graves que conseguiram deixar a cadeia com base nos alvarás fraudulentos.

Durante a abordagem, os suspeitos também apresentaram documentos de identificação com indícios de falsificação, o que será apurado em uma investigação paralela. Após os procedimentos de praxe, ambos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça. Eles poderão responder por associação criminosa, falsificação de documento público e outros crimes que venham a ser identificados ao longo das apurações

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