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Brasil

Espetáculo musical vai levar ao teatro as histórias de vida e a obra de Mazzaropi

Artista foi um célebre ator, humorista, cantor, produtor, roteirista e cineasta brasileiro

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 nov 2026, 14h01
O artista Amácio Mazzaropi
O artista Amácio Mazzaropi (./Divulgação)
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Espetáculo musical vai levar ao teatro as histórias de vida e a obra de Mazzaropi Priorize VEJA no Google

O Ministério da Cultura autorizou recentemente uma produtora de São Paulo a captar, via Lei Rouanet, até 5 milhões de reais para realizar um musical sobre a trajetória do grande artista Amácio Mazzaropi (1912–1981).

O espetáculo Mazzaropi: A Dor da Saudade — O Musicar terá temporadas de 30 apresentações na cidade de São Paulo (SP) e de 15 apresentações no Rio de Janeiro (RJ).

O projeto realizará ainda seis apresentações gratuitas destinadas a estudantes e professores da rede pública de ensino, sendo quatro em São Paulo e duas no Rio de Janeiro, além de duas edições do curso gratuito ‘Artistas que se Produzem’, uma em cada cidade.

Também promoverá uma exposição gratuita composta por objetos, documentos e itens relacionados à trajetória de Amácio Mazzaropi, bem como ações de acessibilidade e democratização do acesso, contribuindo para a preservação e difusão da memória de um dos maiores representantes da cultura popular brasileira.

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Mazzaropi foi um célebre ator, humorista, cantor, produtor, roteirista e cineasta brasileiro. Ele é considerado um dos maiores fenômenos de popularidade e bilheteria da história do cinema nacional.

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