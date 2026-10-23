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Brasil

‘Espero mostrar que nossas propostas são melhores’, diz Flávio ao chegar à Globo para debate

Após tumulto e brigas no debate da Band, presidenciáveis devem buscar tom moderado na TV para conquistar o eleitor indeciso

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 20h10
Flávio Bolsonaro, de terno azul e gravata azul clara, sorri ao lado de sua esposa, que veste um terno branco e segura uma bolsa. Um homem de terno preto e camisa branca os acompanha, com um veículo branco à esquerda. O ambiente tem iluminação azul.
O presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) chega aos estúdios da TV Globo com a esposa, Fernanda, para o debate com Lula (Manoella Mello/TV Globo)
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Ao chegar aos estúdios da Rede Globo no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 23, o candidato Flávio Bolsonaro (PL) declarou que pretende apresentar boas propostas no debate presidencial, que tem início previsto às 21h20.

“Espero, mais uma vez, mostrar aos brasileiros que as nossas propostas são as melhores”, disse Flávio, que chegou acompanhado da esposa, Fernanda, e do irmão Carlos, senador eleito por Santa Catarina. O candidato do PL acrescentou que representa o “caminho da prosperidade”, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva simboliza “tudo errado que está aí”.

O primeiro debate do segundo turno, realizado pela Band no último domingo, 18, foi marcado por sistemáticas trocas de ataques entre Lula e Flávio Bolsonaro, inflamados pelo ruidoso clima de torcida que dominou a plateia no estúdio.

De ambos os lados, a avaliação é que a postura beligerante entre os presidenciáveis foi mal recebida pelo eleitorado indeciso — justamente, a parcela que decidirá a eleição presidencial no próximo domingo, 25. Tanto a campanha petista quanto a bolsonarista já sinalizaram, nos últimos dias, que pretendem adotar um tom mais moderado na Globo, fugir dos ataques e focar na apresentação de propostas concretas à população.

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