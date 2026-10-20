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Brasil

Espancado, advogado acusa integrante de torcida organizada do Vasco de tentativa de homicídio

Rafael Vieira da Costa ficou desacordado após sofrer agressões enquanto grupo observava a briga

Por Gustavo Villela 20 out 2026, 16h24
Grupo de homens, a maioria vestindo camisetas brancas e bermudas, aglomerados em uma rua escura ao lado de um carro branco. Alguns parecem estar olhando para o chão, onde há uma pessoa caída. A cena sugere um incidente noturno.
Briga teria sido motivada por desavenças pessoais de quando Rafael era membro da torcida (./Arquivo pessoal)
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O advogado Rafael Vieira da Costa, de 39 anos, ex-integrante da torcida organizada Força Jovem, do Vasco da Gama, acusa um outro torcedor de tentativa de homicídio. Segundo o Boletim de Ocorrência registrado na 126ª DP, em Cabo Frio, na região dos lagos,  o episódio ocorreu na madrugada da última quarta-feira, 14. 

Um vídeo filmado por uma testemunha mostra Rafael deitado no asfalto, tomando chutes e socos de um homem sem camisa, enquanto um grupo de cerca de 12 homens, alguns deles trajando camisas da torcida, observa a agressão. Depois que Rafael leva um chute forte e seu corpo cede, aparentemente desacordado, um dos presentes afasta o agressor. Não é possível determinar, pelas imagens, se as agressões continuam depois deste momento.

Rafael relatou que, segundo uma amiga, ele ficou desacordado por cerca de cinco minutos. Durante esse tempo, os chutes na cabeça teriam continuado. O advogado disse ainda que sofreu um hematoma no olho direito e que perdeu um dente.

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Rafael atribui o episódio a desavenças antigas. Ele diz que fez parte da organização por 14 anos e que, no dia do conflito, usava uma camisa da organizada. A briga teria começado depois que o grupo exigiu que ele retirasse a vestimenta. “Fui agredido, tentei revidar, agarrei o agressor e fomos ao chão. Posteriormente, tomei um chute na cabeça e desmaiei”, explicou.

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A ocorrência foi registrada como lesão corporal, mas o advogado defende que, devido à gravidade dos golpeso sofridos enquanto estava desacordado, o caso seja apurado como tentativa de homicídio. Ele procurou atendimento médico e registrou o caso no último domingo, 18.

Uma espécie de código de conduta não escrito das torcidas organizadas tolera a violência. Outros integrantes são impedidos de intervir em brigas pessoais,  os conflitos devem ser sempre um contra um e a separação ocorre apenas depois de um dos envolvidos cair ao chão.   

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O que diz a Força Jovem do Vasco

Em nota, a Força Jovem do Vasco atribuiu o conflito a uma briga entre duas pessoas. Segundo a torcida organizada, a responsabilidade pelos fatos não deve ser conferida à torcida, e sim aos indivíduos diretamente envolvidos. “Não aceitaremos que um conflito de natureza individual seja utilizado para prejudicar a imagem de uma torcida inteira, nem que integrantes sejam responsabilizados por atos dos quais não participaram”, afirmou.

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O comunicado confirma a informação de que Rafael e o outro envolvido tinham conflitos anteriores, de quando o advogado fazia parte da torcida organizada. Segundo a organizada, antes das agressões, Rafael teria “ameaçado, provocado e desafiado” um dos integrantes.

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