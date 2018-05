Escândalos cruzados: resolva cinco testes sobre a corrupção brasileira

A Operação Lava Jato e seus “filhotes” trouxeram à tona nos últimos quatro anos, com uma frequência nunca antes vista, escândalos de corrupção pródigos em números obscenos e tramas sórdidas, protagonizados por personagens das mais diversas cores partidárias. Do assessor que corre pela rua com uma mala recheada de dinheiro até os apelidos criados pelo competente sistema de distribuição de propinas de uma empreiteira, passando também por frases indecorosas sopradas a gravadores escondidos, teste nas palavras cruzadas abaixo se você conhece em detalhes a recente – e a não tão recente assim – história da corrupção brasileira: