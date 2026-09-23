Escândalo do Master no STF ‘nos diminui como Nação, nos envergonha’, diz chefe da CNBB

Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Jaime Spengler concedeu, há pouco, uma entrevista para a CNN Brasil em que condenou duramente o STF por não investigar as denúncias envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro.

O líder da Igreja Católica alertou para o risco de a crise no Supremo ameaçar o próprio sistema democrático e pediu que as apurações sejam transparentes e que tudo seja exposto.

“Temos preocupação com a verdade. A verdade fortalece a democracia. Nós precisamos de transparência. Vivemos um momento preocupante da história política brasileira onde interesses escusos se manifestam e interferem nas decisões do Legislativo e do Judiciário”, diz Spengler.

“O STF tem como tarefa ser o fiel da balança entre os poderes da República, garantindo o que a Constituição estabelece de parâmetro para a vida social no Brasil. Quando nós assistimos situações em que interesses de grupos particulares, marcados por ideologias, interferem em decisões do judiciário, envolvendo também valores financeiros, eu creio que uma luz vermelha ou amarela se acende no horizonte da democracia”, seguiu o religioso.

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Para o chefe da CNBB, as revelações do caso Master envolvendo ministros do STF “envergonham a Nação” e podem provocar “ebulição” na sociedade.

“Quando falta respeito diante das leis, surge uma ameaça (à democracia). Quanto falta respeito para com a realidade da vida do nosso povo e da nossa gente, é óbvio que a convivência social entra numa ebulição. O que tem aparecido no horizonte até agora certamente nos diminui como Nação, nos envergonha. Porque imagino que os ministros da Corte Suprema têm uma missão toda particular no nosso contexto nacional”, diz o religioso.