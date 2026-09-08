🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Brasil

Escândalo das mensagens de Daniel Vorcaro completa uma semana sem resposta no STF

Mudança de relatoria dos casos que atormentam o governo e do inquérito das fake news não é resposta para a grande crise de credibilidade do Supremo

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 18h40
Homem idoso, branco, de óculos e bigode, veste terno azul, camisa branca, gravata vinho e toga preta, sentado em cadeira de couro marrom. Ele está em uma mesa de madeira com microfones, um notebook com o logo do STF, álcool em gel e canetas coloridas. O fundo é uma parede de mármore claro com detalhes em arco
O presidente do STF, Edson Fachin, durante sessão (Gustavo Moreno/STF)
Continua após publicidade
Escândalo das mensagens de Daniel Vorcaro completa uma semana sem resposta no STF Priorizar nos meus resultados Google

O escândalo das mensagens de Daniel Vorcaro com o ministro Alexandre de Moraes completou, nesta terça-feira, uma semana sem que o presidente do STF, Edson Fachin, tenha adotado algum tipo de medida concreta para priorizar o caso.

Há uma semana, o ministro André Mendonça, relator do caso do Banco Master na Corte, retirou o sigilo de um relatório da Polícia Federal que mostrou conversas em que o banqueiro, hoje preso por fraudes bilionárias, pedia ajuda de Moraes para influenciar investigações e barrar operações policiais contra o banco.

Chefe da PGR, Paulo Gonet aparece nas mensagens de Vorcaro com alguém que atuava “pessoalmente” para buscar informações sigilosas que beneficiassem o banqueiro na Procuradoria. Já Andrei Rodrigues, chefe afastado da PF, é citado como alguém que poderia barrar e atrasar operações, assim como o próprio Moraes, que é descrito como conselheiro e amigo pelo banqueiro.

O ministro também é citado em provas que mostram que ele editou um contrato milionário fechado pelo banqueiro com o escritório de advocacia chefiado pela própria esposa. Há mensagens sobre encontros e sobre uma série de benefícios com cartões de crédito com limite de 300.000 reais para os filhos de Moraes, além de aeronaves privadas.

Siga
Continua após a publicidade

Desde que o escândalo explodiu, o presidente do STF evitou adotar medidas para lidera com a crise de forma imediata. Fachin até prometeu providências, mas até o momento limitou-se a ouvir os envolvidos dentro de cinco dias, prazo que ainda está em curso.

A crise de credibilidade que recai sobre as instituições, no entanto, não espera. Além das mensagens de Vorcaro, o surgimento de um relatório de inteligência apócrifo com indícios de monitoramento ilegal contra o ministro Mendonça e contra o chefe da AGU, o ministro Jorge Messias, transformou o caso em uma crise de múltiplos poderes.

Continua após a publicidade

Afinal, se a PF monitorou clandestinamente o relator do caso de Lulinha no STF e se tentou acuar o ministro que se negou a blindar o filho do presidente na AGU, isso é um problema que recai diretamente sobre Lula.

Fachin passou esta terça-feira em conversas com diferentes interlocutores. Até o momento, o que está posto é que ele pode tirar Mendonça da relatoria dos casos que atormentam o governo e os poderosos da República e tirar de Moraes o relatório do inquérito das Fake News, que o ministro tentou usar para intimidar o colega que encontrou as provas de envolvimento com Vorcaro.

Continua após a publicidade

Se essa for a saída escolhida por Fachin, o ministro estará combatendo um problema que não existe. Afinal, desde o início da crise, o grande escândalo em curso é sobre relações impróprias de um ministro do STF com um banqueiro investigado e dos chefes da PGR e da PF com esse ministro, como linhas de proteção do banqueiro.

O problema do caso nunca foi de relatoria, até porque o relator fez o que qualquer outro magistrado no seu lugar faria, se adotasse investigações sérias e sem espírito de corpo.

Continua após a publicidade

 

Publicidade
TAGS:
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).