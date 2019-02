Erundina recebe alta depois de uma semana internada

A deputada federal Luiza Erundina (PSB-SP) recebeu alta na tarde desta quinta-feira do Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas, em São Paulo, onde permaneceu internada durante uma semana. A ex-prefeita de São Paulo deu entrada no Incor às 22 horas do dia 23 de abril com quadro de descompensação cardíaca, caracterizada por uma crise hipertensiva.

Erundina, de 80 anos, foi encaminhada ao hospital após passar mal no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Ela foi monitorada de forma intensiva, de acordo com os médicos, enquanto esteve na unidade hospitalar.

