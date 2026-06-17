Erika Hilton ganha direito de resposta no SBT contra Ratinho

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) ganhou na Justiça direito de resposta no SBT por falas do apresentador Ratinho.

O canal terá que exibir um vídeo de Erika rebatendo a declarações de Ratinho de que ela “não é mulher”.

A gravação terá tempo igual à fala original.

A deputada comemorou a decisão. “Defenderei a minha dignidade e a dignidade de toda a nossa comunidade”, escreveu.