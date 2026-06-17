Erika Hilton ganha direito de resposta no SBT contra Ratinho
Deputada vai poder rebater fala de apresentador de que ela 'não é mulher'
A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) ganhou na Justiça direito de resposta no SBT por falas do apresentador Ratinho.
O canal terá que exibir um vídeo de Erika rebatendo a declarações de Ratinho de que ela “não é mulher”.
A gravação terá tempo igual à fala original.
A deputada comemorou a decisão. “Defenderei a minha dignidade e a dignidade de toda a nossa comunidade”, escreveu.