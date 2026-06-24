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Brasil

Érika Hilton critica, mas terá 2,3 milhões de reais para campanha, mais do que Boulos em 2022

Partido espera que a parlamentar seja a maior puxadora de votos da legenda na disputa eleitoral

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 17h03
Erika Hilton durante sessão em comissão da Câmara dos Deputados
Erika Hilton durante sessão em comissão da Câmara dos Deputados (Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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Érika Hilton critica, mas terá 2,3 milhões de reais para campanha, mais do que Boulos em 2022 Priorize VEJA no Google

Depois de reclamar publicamente sobre a divisão financeira do PSOL para campanha eleitoral deste ano, a deputada Érika Hilton foi questionada internamente entre os integrantes do partido. Em uma postagem também aberta, o presidente da federação PSOL-Rede, Juliano Medeiros, que deve concorrer por uma vaga na Câmara dos Deputados, afirmou que a parlamentar paulista receberá 2,3 milhões de reais para o período eleitoral. O teto de gastos determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para cada candidato é de 3,1 milhões de reais.

“Erika Hilton receberá o maior valor entre os candidatos/as a deputado do PSOL em todo país. Ela cumpre um papel fundamental na disputa política do Brasil e será uma grande puxadora de votos (…) além de puxadora de votos, Erika é uma candidata com reeleição assegurada”, disse em trecho da publicação. O PSOL não terá mais em 2026 o maior puxador de votos de 2022: Guilherme Boulos, hoje ministro de Lula, que conquistou mais de um milhão de apoios na última eleição. Na ocasião, Erika Hilton obteve 256,9 mil votos — a segunda mais votada de São Paulo pelo partido. Segundo dados da Justiça Eleitoral, Boulos recebeu 1,4 milhão do diretório nacional do PSOL.

Em publicação nas redes sociais, na terça-feira, 23, a parlamentar afirmou que decidiu permanecer na legenda para ajudar o partido a superar a cláusula de barreira e ampliar a bancada de esquerda no Congresso, mas alegou que os compromissos firmados com sua corrente política não estão sendo respeitados.“Está rasgando nossos combinados e praticamente nos inviabilizando”, escreveu a parlamentar, que respondeu aos apoiadores nos comentários da publicação que a postura do PSOL é “escandalosa”.

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Erika também questionou os critérios adotados pela direção partidária para a distribuição de recursos eleitorais. Sem citar valores, a deputada afirmou que Juliano Medeiros teria prioridade equivalente à sua na divisão dos recursos, enquanto a ex-deputada gaúcha Manuela D’Ávila, recém-filiada ao partido e pré-candidata ao Senado pelo Rio Grande do Sul, tinha previsão de receber mais que o dobro do que ela. A parlamentar associou a decisão ao que chamou de “privilégio branco e cis” dentro da estrutura partidária e criticou o fim de mecanismos internos que, segundo ela, garantiam critérios de distribuição levando em conta gênero, raça e pessoas com deficiência.

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