Enzo Gabriel e Maria Eduarda: os nomes de bebês mais registrados em 2018

A Associação dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen) divulgou nesta quinta-feira a lista dos nomes de bebês mais registrados em 2018. Entre os nomes masculinos, a lista foi liderada por Enzo Gabriel, com 18.156 registros. Já entre os femininos, o nome mais popular foi Maria Eduarda, com 15.760 registros.

Os preferidos no ano passado, Miguel e Alice, continuam populares, mas caíram no ranking. Miguel foi para o segundo lugar na preferência nacional, enquanto Alice está agora na terceira posição, atrás também de Maria Clara.

No Estado de São Paulo, Miguel está na liderança, com 4.718 registros. Já entre as meninas o nome mais comum durante o ano foi também Maria Eduarda, com 3.779 registros. Os dados foram colhidos da Central Nacional de Informações do Registro Civil.

Segundo a Arpen, 28,3% do total dos nomes escolhidos pelos brasileiros são compostos. Há, por exemplo, 3.027 variações compostas para Maria, 2.320 para Pedro, 1.564 para Ana, 1.488 para Enzo e 1.260 para João.

Confira abaixo o ranking dos nomes mais registrados em cartórios brasileiros em 2018:

Masculinos:

Enzo Gabriel: 18.156 registros

Miguel: 17.699 registros

Arthur: 17.119 registros

João Miguel: 16.049 registros

Heitor: 14.025 registros

Pedro Henrique: 13.672 registros

Davi: 10.206 registros

Bernardo: 9.914 registros

João Pedro: 9.519 registros

Gabriel: 9.452 registros

Femininos:

Maria Eduarda: 15.760 registros

Maria Clara: 14.170 registros

Alice: 12.482 registros

Ana Clara: 11.059 registros

Helena: 10.573 registros

Valentina: 10.325 registros

Maria Luiza: 9.353 registros

Laura: 9.252 registros

Maria Alice: 8.782 registros

Maria Cecília: 7.719 registros