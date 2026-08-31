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Entrevista de Lula foi a que mais causou impacto nas redes, e a de Cury, a mais decepcionante

Escândalo do Banco Master foi único tema que sobreviveu à troca de entrevistado, do petista para Flávio Bolsonaro

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 19h37
Candidatos à Presidência em 2026: Os dois mais bem posicionados, Lula e Flávio, não participarão do primeiro debate
Os candidatos sabatinados pela TV Globo (Agência Brasil, Agência Senado/Divulgação)
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Entrevista de Lula foi a que mais causou impacto nas redes, e a de Cury, a mais decepcionante Priorizar nos meus resultados Google

Durante as sabatinas realizadas pela TV Globo na última semana, o candidato com maior impacto nas redes sociais foi Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o mais decepcionante foi Augusto Cury (Avante), de acordo com dados divulgados pelo Instituto Democracia em Xeque. No total, as seis entrevistas (que contaram ainda com Romeu Zema, do Novo, Ronaldo Caiado, do PSD, Renan Santos, do Missão, e Flávio Bolsonaro, do PL) somaram 1,43 milhão de menções e 55,3 milhões de interações.

De acordo com o estudo, cinco das seis entrevistas produziram curvas de repercussão quase idênticas em formato, ainda que separadas por um fator de vinte em tamanho. “Cinco dos seis candidatos viram seu volume de menções multiplicar entre 66 e 77 vezes em relação ao patamar dos dois dias anteriores. As exceções são Flávio Bolsonaro, com 40 vezes, e Augusto Cury, com 21 vezes, ambos por já partirem de um patamar elevado. Em termos proporcionais, portanto, a entrevista rendeu quase o mesmo para a maioria. De acordo com os números, Lula atingiu engajamento de 19,5 milhões, enquanto Bolsonaro chegou a 12,5 milhões (veja quadro abaixo).

Maior número de menções e engajamento envolveu nome de Lula
Maior número de menções e engajamento envolveu nome de Lula (DX/Reprodução)

“Lula concentra 53,9% de todos os resultados mencionando as entrevistas no Jornal Nacional nesta semana, e Flávio Bolsonaro outros 29,6%, de maneira que os dois nomes que polarizam a disputa presidencial respondem por 83,5% da conversa, sobrando 16,5% para os quatro candidatos restantes somados”, diz outro trecho da pesquisa.

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Sobre os assuntos tratados nas perguntas aos candidatos, apenas quando tratou-se do escândalo do Banco Master o tema sobreviveu à troca de entrevistado. O tema reúne 1.053 publicações na semana, com 262 no dia de Lula e 567 no dia seguinte, quando Flávio o retomou. “Nenhum assunto tratado por Zema, Caiado, Renan Santos ou Augusto Cury reapareceu com volume relevante nas noites posteriores”, aponta o estudo do Democracia em Xeque.

Gráfico de barras coloridas mostrando a participação de temas em publicações sobre candidatos após entrevistas. Zema, Caiado, Renan Santos, Lula, Flávio e Cury são os candidatos. Os temas incluem entrevistadores, A Globo, Banco Master e Vorcaro, acusação de mentira, elogio e crítica ao desempenho, segurança pública e anistia e 8 de janeiro
Banco Master foi destaque entre Lula e Flávio (DX/Reprodução)
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Caiado foi o único entre os candidatos a conseguir maior movimentação nas redes associado ao 8 de Janeiro. O ex-governador de Goiás afirmou na sabatina que defende uma anistia geral e irrestrita para os condenados pelos ataques realizados em janeiro de 2023. O tema atrelado a Caiado gerou engajamento em 22% das postagens sobre a sabatina do candidato do PSD.

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