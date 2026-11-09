🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Brasil

Entregador acelera para fugir de ataque de jacaré em rua no Rio

Temporais estão por trás da aparição do animal nas regiões oeste e sudoeste da cidade

Por Gustavo Villela 9 nov 2026, 17h01
Vista aérea de rua alagada com carros estacionados e um motociclista de colete amarelo e capacete vermelho tentando atravessar a água barrenta. Uma rachadura no asfalto é visível, e a data 07/11/2020 16:15:34 aparece no canto superior direito
Imagens registradas por câmera de segurança mostram momento do ataque (Redes sociais/Reprodução)
Continua após publicidade
Entregador acelera para fugir de ataque de jacaré em rua no Rio Priorize VEJA no Google

Um entregador que passava de motocicleta pela Estrada do Outeiro Santo, na Taquara, na zona sudoeste do Rio, foi surpreendido por um ataque de jacaré na tarde deste sábado, 7. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o réptil saiu de uma poça de água e correu na direção do motorista. Nos últimos dias, o animal tem sido encontrado com frequência por moradores nas zonas oeste e sudoeste da cidade. Segundo especialistas, o alto volume de chuva está por trás das aparições de espécimes em áreas urbanas.

As imagens mostram o entregador se aproximando de uma rua parcialmente alagada onde, em um primeiro momento, não é possível ver o animal. De repente, a água começa a se mover e um jacaré aparece correndo em direção ao motociclista. Apesar das patas curtas, o réptil é surpreendentemente ágil e veloz fora d’água. Quando percebe o que está acontecendo, o homem faz uma curva para o lado e acelera com a motocicleta para escapar do ataque.

Veja as imagens capturadas por uma câmera de segurança:

Continua após a publicidade

O Corpo de Bombeiros do quartel de Jacarepaguá foi acionado para atender à ocorrência. Com a ajuda de especialistas, o jacaré foi capturado e, em seguida, submetido a uma avaliação médica. O animal foi solto na Lagoa da Barra, na Zona Oeste.

Siga

O temporal que atingiu o Rio, assim como outros estados no Sudeste, Sul e Centro-Oeste, neste sábado, facilitou o deslocamento do animal até uma região urbana. As chuvas frequentes no estado têm tornado comuns as aparições do réptil. No domingo, dia 1º de novembro, um homem foi mordido na mão por um espécime em Santa Cruz, também na região Sudoeste da cidade. Em caso de encontro com um espécime, a orientação é manter distância e acionar a Patrulha Ambiental através da Central 1746 da Prefeitura do Rio.

Publicidade
TAGS:
Bombeiros
Chuvas
Comportamento Animal
Rio de Janeiro
vídeo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).