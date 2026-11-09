Entregador acelera para fugir de ataque de jacaré em rua no Rio

Um entregador que passava de motocicleta pela Estrada do Outeiro Santo, na Taquara, na zona sudoeste do Rio, foi surpreendido por um ataque de jacaré na tarde deste sábado, 7. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o réptil saiu de uma poça de água e correu na direção do motorista. Nos últimos dias, o animal tem sido encontrado com frequência por moradores nas zonas oeste e sudoeste da cidade. Segundo especialistas, o alto volume de chuva está por trás das aparições de espécimes em áreas urbanas.

As imagens mostram o entregador se aproximando de uma rua parcialmente alagada onde, em um primeiro momento, não é possível ver o animal. De repente, a água começa a se mover e um jacaré aparece correndo em direção ao motociclista. Apesar das patas curtas, o réptil é surpreendentemente ágil e veloz fora d’água. Quando percebe o que está acontecendo, o homem faz uma curva para o lado e acelera com a motocicleta para escapar do ataque.

Veja as imagens capturadas por uma câmera de segurança:

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O Corpo de Bombeiros do quartel de Jacarepaguá foi acionado para atender à ocorrência. Com a ajuda de especialistas, o jacaré foi capturado e, em seguida, submetido a uma avaliação médica. O animal foi solto na Lagoa da Barra, na Zona Oeste.

O temporal que atingiu o Rio, assim como outros estados no Sudeste, Sul e Centro-Oeste, neste sábado, facilitou o deslocamento do animal até uma região urbana. As chuvas frequentes no estado têm tornado comuns as aparições do réptil. No domingo, dia 1º de novembro, um homem foi mordido na mão por um espécime em Santa Cruz, também na região Sudoeste da cidade. Em caso de encontro com um espécime, a orientação é manter distância e acionar a Patrulha Ambiental através da Central 1746 da Prefeitura do Rio.