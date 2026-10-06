Entidade de energias renováveis busca acelerar eletrificação limpa na América Latina e Caribe

A Global Renewables Alliance (GRA), entidade que reúne empresas de energias renováveis, articula ações para acelerar a transição energética em países da América Latina e do Caribe.

O movimento ocorre durante a Semana da Energia da Organização Latino Americana e Caribenha de Energia (OLACDE), que ocorre entre esta terça-feira e quinta-feira na República Dominicana.

A expectativa é que o evento reúna representantes dos 27 países-membros da OLACDE, mais de 200 painelistas e cerca de três mil participantes.

A GRA busca um acordo, por exemplo, para realizar a eletrificação dos usos finais com base em fontes limpas, incluindo sua integração ao planejamento energético na região.

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A América Latina e o Caribe já partem de uma posição favorável: 67% da eletricidade gerada na região em 2025 veio de fontes limpas, segundo a OLACDE.