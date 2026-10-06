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Brasil

Entidade de energias renováveis busca acelerar eletrificação limpa na América Latina e Caribe

Países da região se reúnem na Semana do Clima, na República Dominicana

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 12h30
Dois homens de terno apertam as mãos sorrindo, um loiro e outro de cabelos grisalhos. Ao fundo, um homem de terno e uma mulher de blazer branco observam.
Bruce Douglas, CEO da GRA, e o ministro de Minas e Energia da República Dominicana, Joel dos Santos (./Divulgação)
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A Global Renewables Alliance (GRA), entidade que reúne empresas de energias renováveis, articula ações para acelerar a transição energética em países da América Latina e do Caribe.

O movimento ocorre durante a Semana da Energia da Organização Latino Americana e Caribenha de Energia (OLACDE), que ocorre entre esta terça-feira e quinta-feira na República Dominicana.

A expectativa é que o evento reúna representantes dos 27 países-membros da OLACDE, mais de 200 painelistas e cerca de três mil participantes.

A GRA busca um acordo, por exemplo, para realizar a eletrificação dos usos finais com base em fontes limpas, incluindo sua integração ao planejamento energético na região.

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A América Latina e o Caribe já partem de uma posição favorável: 67% da eletricidade gerada na região em 2025 veio de fontes limpas, segundo a OLACDE.

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