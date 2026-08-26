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Entenda show de Ana Castela bancado por emenda de R$ 1 milhão de deputada do PL

São Fidélis, no Norte Fluminense, vai pagar cachê de 850 mil da 'Boiadeira' com recursos destinados por Dani Cunha

Por Gustavo Villela 26 ago 2026, 16h19
Cartaz da 14ª Exposição Agropecuária Expo São Fidélis, de 27 a 30 de agosto. Quatro cantores sertanejos sorriem: três homens com barba e uma mulher de chapéu preto apontando para cima. Outra mulher de chapéu marrom segura a aba. Ao fundo, um peão montado em um touro e a cabeça de um boi.
Anúncio da 14ª Exposição Agropecuária de São Fidélis (@prefeituradesf/Instagram)
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O município de São Fidélis, no Rio de Janeiro, vai receber a cantora Ana Castela nesta quinta-feira, 27, para um evento musical financiado pela prefeitura. Para pagar o cachê de 850 000 reais da ‘Boiadeira’, será utilizada uma emenda de turismo de 1 milhão de reais, destinada ao município pela deputada federal Dani Cunha (PL-RJ). A parlamentar é filha de Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados que teve o mandato cassado pela Operação Lava Jato em 2016.

Questionada pela Band, a congressista explicou que “o prefeito sempre foi parceiro do meu mandato e vice-versa”. Em 2024, o prefeito José William Ribeiro da Silva, também do Partido Liberal, recebeu outra emenda de 1 milhão de reais destinada pela deputada. O valor foi direcionado à saúde e investido no Hospital Armando Vidal. Dani Cunha não esconde a natureza da relação com o prefeito. “Não solicitei uso algum de emenda, apenas a destinei para um prefeito parceiro do nosso mandato”, disse.

A Expô São Fidélis 2026 vai receber, além de Ana Castela, Tiee, Maiza Lima e a dupla sertaneja Junior e Gustavo. Trata-se da 14ª edição da Exposição Agropecuária, que contará com rodeios de sexta a domingo. A dupla Anthony e Gabriel, que se apresentou no município em abril, também teve o cachê (200 000 reais) bancado pela emenda de turismo.

No último sábado, 22, a ‘Boiadeira’ posou para uma foto que viralizou nas redes sociais ao lado do deputado Nikolas Ferreira, uma das principais lideranças do Partido Liberal. Na imagem, os dois aparecem fazendo o número “22” com as mãos, em referência ao partido. A repercussão da ‘Musa da Direita’ nas redes foi polêmica, mas, em meio a críticas e elogios, o saldo de seguidores da cantora foi positivo.

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A prefeitura de São Fidélis espera receber cerca de 4 mil pessoas para o show de Ana Castela nesta quinta. De acordo com o último Censo do IBGE, a cidade tem 38 961 habitantes. Edições passadas da Expô São Fidélis já receberam nomes de projeção nacional, como Claudia Leitte, em 2013, e Léo Magalhães, em 2022.

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