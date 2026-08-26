Entenda show de Ana Castela bancado por emenda de R$ 1 milhão de deputada do PL

O município de São Fidélis, no Rio de Janeiro, vai receber a cantora Ana Castela nesta quinta-feira, 27, para um evento musical financiado pela prefeitura. Para pagar o cachê de 850 000 reais da ‘Boiadeira’, será utilizada uma emenda de turismo de 1 milhão de reais, destinada ao município pela deputada federal Dani Cunha (PL-RJ). A parlamentar é filha de Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados que teve o mandato cassado pela Operação Lava Jato em 2016.

Questionada pela Band, a congressista explicou que “o prefeito sempre foi parceiro do meu mandato e vice-versa”. Em 2024, o prefeito José William Ribeiro da Silva, também do Partido Liberal, recebeu outra emenda de 1 milhão de reais destinada pela deputada. O valor foi direcionado à saúde e investido no Hospital Armando Vidal. Dani Cunha não esconde a natureza da relação com o prefeito. “Não solicitei uso algum de emenda, apenas a destinei para um prefeito parceiro do nosso mandato”, disse.

A Expô São Fidélis 2026 vai receber, além de Ana Castela, Tiee, Maiza Lima e a dupla sertaneja Junior e Gustavo. Trata-se da 14ª edição da Exposição Agropecuária, que contará com rodeios de sexta a domingo. A dupla Anthony e Gabriel, que se apresentou no município em abril, também teve o cachê (200 000 reais) bancado pela emenda de turismo.

No último sábado, 22, a ‘Boiadeira’ posou para uma foto que viralizou nas redes sociais ao lado do deputado Nikolas Ferreira, uma das principais lideranças do Partido Liberal. Na imagem, os dois aparecem fazendo o número “22” com as mãos, em referência ao partido. A repercussão da ‘Musa da Direita’ nas redes foi polêmica, mas, em meio a críticas e elogios, o saldo de seguidores da cantora foi positivo.

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A prefeitura de São Fidélis espera receber cerca de 4 mil pessoas para o show de Ana Castela nesta quinta. De acordo com o último Censo do IBGE, a cidade tem 38 961 habitantes. Edições passadas da Expô São Fidélis já receberam nomes de projeção nacional, como Claudia Leitte, em 2013, e Léo Magalhães, em 2022.