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Brasil

Entenda por que campanha de Flávio vê afastamento de Andrei como ‘mais vantajoso’ que o de Moraes

Avaliação da campanha é a de que Flávio 'precisa de Moraes no STF' para seguir com a pressão e vinculação a Lula

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 06h01 | Atualizado em 9 set 2026, 06h19
Flávio Bolsonaro em ato do 7 de Setembro na Avenida Paulista (07/09/2026)
Flávio Bolsonaro em ato do 7 de Setembro na Avenida Paulista (07/09/2026) (Maira Erlich/Bloomberg/Getty Images)
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Entenda por que campanha de Flávio vê afastamento de Andrei como ‘mais vantajoso’ que o de Moraes Priorizar nos meus resultados Google

A campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República enxerga o afastamento de Andrei Rodrigues da direção-geral da Polícia Federal (PF) como um fato “mais vantajoso” para a retórica da disputa pelo Palácio do Planalto do que uma eventual saída do ministro Alexandre de Moraes, do STF, do posto.

De acordo com interlocutores de Flávio, o fato de Moraes seguir em sua cadeira dá ao filho de Jair Bolsonaro (PL) a possibilidade de se colocar contra o magistrado, o associando a Lula e polarizando a eleição. Caso Moraes deixasse o STF, entretanto, Flávio perderia este artifício imediato. A avaliação da campanha é a de que Flávio, neste momento de crescimento nas pesquisas, “precisa de Moraes no STF” para seguir com a pressão e vinculação a Lula.

Já o afastamento de Andrei permite que Moraes siga como alvo, enquanto os bolsonaristas apontam supostas ingerências do agora diretor afastado em investigações a pouco mais de três semanas do primeiro turno.

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Flávio celebra afastamento

O senador celebrou o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal de suas funções na corporação, nesta terça-feira. Em suas redes sociais, o candidato à Presidência afirmou que agora a PF terá “autonomia” para investigar e não poupou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Chefe da PF (companheiro, camarada, amigo, irmão, brother, cupincha, parça, aliado, preposto, indicado, pau-mandado de lula) acusado de liderar investigações clandestinas contra um ministro do STF. Grupo especial de lula na Polícia Federal desmascarado oficialmente. Que a honrosa e gloriosa Polícia Federal volte a ter autonomia para ir atrás de bandidos, e não de adversários políticos de Lula”.

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O afastamento

O ministro André Mendonça, do STF, decidiu, nesta segunda, afastar o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, de suas funções na corporação.

A decisão ocorre na esteira da revelação das mensagens de Daniel Vorcaro com Alexandre de Moraes, que citam o diretor da Polícia Federal como alguém que poderia atrasar investigações e atrapalhar inquéritos que miravam o dono do Banco Master, e da revelação de relatórios de inteligência da PF sobre investigações clandestinas contra ministros do Supremo, incluindo o próprio Mendonça.

“A suspensão cautelar de função pública é constitucionalmente admissível quando fundada em elementos concretos, submetida à proporcionalidade e destinada a neutralizar risco efetivo à persecução penal ou de utilização indevida das prerrogativas funcionais”, argumenta Mendonça.

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Mendonça ainda ordenou o afastamento do delegado Leandro Almada, que comandava a Diretoria de Inteligência da corporação.

Em resposta ao material apócrifo produzido pela PF, Mendonça também ordena que a corporação suspenda “a produção, elaboração ou compartilhamento, ainda que interno, de todo e qualquer relatório de inteligência que se destine à análise de atos praticados no exercício das funções constitucionais de prestação jurisdicional, advocacia pública e de polícia judiciária”.

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Na decisão, o magistrado sustenta que o remédio adotado, no caso dos investigadores da PF, é menos amargo que o risco de obstrução de Justiça que a permanência deles na corporação implicaria aos casos em investigação no STF..

“A restrição temporária ao exercício funcional é significativamente inferior ao dano potencial que poderia decorrer da utilização das prerrogativas inerentes aos respectivos cargos para fins de comprometer a colheita de provas, dificultar a atuação dos órgãos de investigação e persecução, ou interferir em procedimentos administrativos destinados à apuração dos mesmos fatos”, escreve Mendonça.

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