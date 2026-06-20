Pós-eleição: fique por dentro de tudo! Assine o digital por R$ 9,90/mês e acompanhe análises exclusivas! 📰

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
PLATAFORMA ESPECIAL

Mapa interativo: Descubra como a sua cidade votou

EXPLORAR →
Brasil

Entenda o que pode ter causado disparos em massa de alertas em SP e Curitiba durante a madrugada

Mensagens da Defesa Civil foram enviadas sem registro de emergência e levantam hipóteses de falha técnica, erro operacional ou possível ataque hacker

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jun 2026, 14h32
Tela de celular com dois alertas de emergência da Defesa Civil, ambos com ícone de exclamação amarelo e texto Alerta extremo Defesa Civil:misantropi4, um há 1 minuto e outro há 2 minutos
Alerta da defesa civil: palavra enigmática, sem qualquer sentido (Redes Sociais/Reprodução)
Continua após publicidade
Entenda o que pode ter causado disparos em massa de alertas em SP e Curitiba durante a madrugada Priorize VEJA no Google

Milhares de celulares em São Paulo e Curitiba receberam, na madrugada deste sábado, 20, alertas da Defesa Civil de forma simultânea e sem qualquer registro oficial de emergência nas regiões. O episódio causou confusão entre moradores e abriu uma investigação sobre o que pode ter provocado o disparo em massa das notificações que continham a palavra Misantropia como alerta.

As mensagens apareceram em formato de alerta, em alguns casos acompanhadas de som mesmo durante a madrugada. O comportamento do sistema, que normalmente é usado apenas em situações de risco extremo ou severo, levantou suspeitas de falha técnica ou até de acesso indevido à plataforma.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre a origem do problema. As autoridades trabalham com diferentes hipóteses, incluindo erro operacional, instabilidade no sistema de distribuição ou possível ataque cibernético a algum dos pontos da cadeia de transmissão.

Para o professor Marcelo Zuffo, do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos e do Laboratório de Sistemas Integrados da Escola Politécnica da USP, ainda é cedo para apontar uma causa única, justamente pela complexidade do sistema envolvido. “Em sistemas desse tipo, existe uma cadeia longa de operação. O problema pode estar em diferentes pontos, desde a origem do alerta até a distribuição pelas operadoras. Sem uma investigação técnica detalhada, não é possível cravar onde ocorreu a falha”, afirma.

Siga
Continua após a publicidade

Zuffo explica que o sistema de alertas da Defesa Civil utiliza a tecnologia Cell Broadcast, que permite o envio simultâneo de mensagens para celulares conectados às antenas de uma determinada área, sem necessidade de cadastro prévio. Ele ressalta que, por envolver múltiplos agentes, Defesa Civil, Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e operadoras de telefonia, a “superfície de falha” é ampla, o que dificulta a identificação imediata da origem do problema. “Pode ter sido um erro operacional, uma falha técnica ou até uma ação externa. Em sistemas complexos como esse, todos esses cenários precisam ser considerados”, diz o professor.

O sistema é utilizado para alertas de risco extremo, como enchentes, deslizamentos e outros desastres naturais, funcionando como uma espécie de “sirene digital” enviada diretamente aos celulares da população em áreas de risco.

Continua após a publicidade

Esse mecanismo é baseado no CAP (Common Alerting Protocol), padrão internacional usado para estruturar mensagens de emergência de forma interoperável entre diferentes sistemas e redes. O protocolo define campos como tipo de evento, nível de gravidade, urgência, área afetada, instruções à população, idioma, tempo de validade e autoridade responsável pelo alerta.

Segundo a União Internacional de Telecomunicações (ITU), o CAP funciona como um formato universal para troca de alertas de todos os tipos de risco em diferentes plataformas de comunicação. No Brasil, documentos da Defesa Civil indicam que o sistema nacional de alertas utiliza o protocolo e que há iniciativas de integração regional, incluindo articulações no âmbito do Mercosul.

Continua após a publicidade

A Polícia Federal está investigando o que pode ter acontecido e se de fato foi um ataque hacker.

Publicidade
TAGS:
Ataque
Brasil
grupo hacker
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetido
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).