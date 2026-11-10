Entenda o impacto do afastamento de delegados do caso Master nas investigações da PF

Nas palavras de um importante investigador da Polícia Federal, a troca dos principais delegados da investigação do Banco Master vai retardar o andamento das apurações e, em outra frente, produzir um “impacto gigantesco” dentro da própria corporação.

Na visão deste investigador, há um plano em curso para “matar por inanição” os inquéritos que investigam as relações de Daniel Vorcaro com autoridades dos três poderes da República.

Os dois delegados afastados representam uma espécie de “memória ativa” das investigações. Por estarem desde o início no caso, tinham o roteiro e a compreensão global dos eventos que se passaram nas fraudes do Master muito bem alinhavados.

Ainda que sejam competentes e comprometidos com o combate ao crime, os futuros investigadores terão dificuldades para assimilar tudo que estava em andamento e foi interrompido pela decisão da cúpula da PF de interferir na principal investigação de corrupção em curso no país.

Continua após a publicidade

Em outras palavras, no melhor dos cenários, o afastamento dos investigadores vai atrasar as apurações, eventuais operações que poderiam ser planejadas e outras diligências em curso.

Aos investigados, a mudança oferece oportunidades, já que há mais tempo para preparar as defesas sem se preocupar com os investigadores.

Continua após a publicidade

Há um universo de provas em análise, de perícias por fazer e de relatórios em andamento. Os delegados foram tirados do caso, segundo revelou o jornal O Globo, num movimento de retaliação ao fato de terem elaborado relatórios contra ministros do STF.

Esse ponto, na visão do investigador ouvido pelo Radar, é o mais prejudicial para a “instituição” Polícia Federal.

“O plano é matar por inanição. A saída deles vai ter impacto gigante no caso. O que é mais preocupante não é nem a perda da eficiência investigativa. Isso é importante, claro. Mas, em primeiro lugar, é o recado muito ruim que se passa de que, ao produzir relatórios contra determinadas pessoas, você vai perder seu cargo”, diz o investigador ao Radar pedindo anonimato para não ser, também ele, alvo de represálias.

Continua após a publicidade

Segundo essa fonte, delegados da PF já resistem a atuar em casos que envolvem figuras poderosas justamente por temerem retaliações e perdas na carreira, algo que antes era visto como um ponto sagrado na corporação.

“Isso é muito ruim. Passa um recado dentro da instituição negativo e tem impacto na cultura institucional da PF, de enfrentar o crime seja qual for o autor do ilícito. Hoje, há um medo dentro da instituição. Ninguém quer mais trabalhar com enfrentamento de corrupção”, diz o investigador ao Radar.

Continua após a publicidade

As investigações do caso Master tornaram-se um escândalo de proporções inéditas na República em 17 de novembro de 2025, quando a PF prendeu o banqueiro Daniel Vorcaro e apreendeu seu celular, repleto de conversas e provas de relações com figuras importantes dos três poderes da República.

Nesse período, Vorcaro tentou confessar seus crimes, mas teve suas propostas de delação rejeitadas pela PF e pela PGR. Nesta segunda, em nota, a PF defendeu as mudanças internas na principal investigação de corrupção no país e classificou o ato como um expediente de rotina.

Continua após a publicidade

“As designações e dispensas de funções de confiança do órgão são atos de gestão relacionados à organização interna da instituição, pautados por critérios de conveniência e oportunidade administrativa”, disse a PF.

A “conveniência” de mudar a equipe da principal investigação de corrupção em curso no país, no entanto, não foi explicada na nota da PF.