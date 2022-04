Entenda o esquema de policiamento do Carnaval não-oficial do Rio

Apesar do esforço, os blocos de rua não conseguiram autorização para realizarem seus desfiles no feriadão de Carnaval fora de época no Rio de Janeiro. Mas, mesmo com o cancelamento, é certo que eles ocuparão a cidade maravilhosa nos próximos dias.

O esquema de segurança do governo do estado no feriado não vai, no entanto, ignorar o Carnaval não-oficial. A Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro mobilizou mais de 10 mil PMs para atuar, de forma extraordinária, tanto na capital como em outras cidades turísticas ao redor.

Somente a região central da capital terá um reforço extra de 3.291 policiais militares, com a missão de patrulhar não só o o entorno do Sambódromo, como também de outras áreas-chave, como a Central do Brasil, a Lapa e o Boulevard Olímpico, onde devem estar concentrados os cortejos de rua.

Na última semana, o prefeito Eduardo Paes (PSD) declarou que, apesar da proibição, os blocos não sofrerão repressçao. “Eu não vou sair correndo atrás de folião. O que a gente pede é a compreensão das pessoas, né? Só faltava botar a Guarda Municipal atrás de folião. Isso não vai acontecer. A gente espera a compreensão das pessoas”, afirmou.