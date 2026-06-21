Entenda como funciona apuração preliminar dos votos na Colômbia

A pré-contagem da eleição presidencial da Colômbia indicou a vitória do advogado de extrema-direita Abelardo de la Espriella contra o senador Ivan Cepeda. Entretanto, trata-se apenas de uma apuração preliminar, que ainda será validada.

O atual presidente, Gustavo Petro, que apoiou Cepeda, alegou que a pré-contagem não tem validade jurídica e não reconheceu a vitória de Espriella.

Essa apuração preliminar é feita a partir da comunicação dos mesários e tem um efeito político, indicando o possível vencedor da disputa.

Depois, contudo, ainda ocorrerá uma checagem detalhada dos dados para que ocorra o o anúncio oficial do resultado. Nessa etapa os partidos podem apresentar contestações ao resultado de cada uma urna, que serão avaliadas pelas autoridades.

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A contagem oficial geralmente traz pequenas alterações no resultado, o que impacta mais disputas apertadas, como as legislativas, do que as eleições presidenciais.

No primeiro turno, por exemplo, a diferença foi de 0,1% dos votos. Nas eleições legislativas, em março, houve uma mudança de 0,2%.

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A apuração preliminar indicou uma diferença de 0,95% de votos, o que significaria o segundo turno mais apertado da história da Colômbia.

Presidente cita inferferência

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Em uma sequência de publicações nas redes sociais, Petro afirmou que ainda não é possível proclamar um vencedor e alegou a existência de irregularidades na contagem dos votos.

O presidente citou supostos boletins sem assinatura dos mesários e defendeu que essas urnas sejam impugnadas. “Ainda não se pode saber quem é o presidente e há muitas irregularidades”, escreveu. “Obedeço aos juízes”, completou.

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Petro mencionou também uma suposta “ingerência estrangeira” e afirmou que a Colômbia está “dividida ao meio”. “Um acordo nacional é essencial se quisermos manter nossa pátria e a paz nos próximos anos”, defendeu.

Apesar dessa postura agora, em 2022, quando foi eleito, Petro aceitou a pré-contagem.