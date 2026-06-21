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APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PT - 13 Lula 51,78% 64.242.718 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,22% 59.819.188 VOTOS
Presidente
99,98%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
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Brasil

Entenda como funciona apuração preliminar dos votos na Colômbia

Pré-contagem indicou vitória advogado de extrema-direita Abelardo de la Espriella, mas resultado ainda precisa ser confirmado

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jun 2026, 21h29 | Atualizado em 21 jun 2026, 21h31
Homem barbudo sorrindo, vestindo camisa amarela da Colômbia, tirando um boné bege com a bandeira colombiana e a inscrição ABB PRESS da cabeça. Ele está atrás de um vidro, com reflexos de pessoas e luzes vermelhas ao fundo
Abelardo de la Espriella, candidato à Presidência da Colômbia - 31/05/2026 (RODRIGO BUENDIA/AFP)
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Entenda como funciona apuração preliminar dos votos na Colômbia Priorize VEJA no Google

A pré-contagem da eleição presidencial da Colômbia indicou a vitória do advogado de extrema-direita Abelardo de la Espriella contra o senador Ivan Cepeda. Entretanto, trata-se apenas de uma apuração preliminar, que ainda será validada.

O atual presidente, Gustavo Petro, que apoiou Cepeda, alegou que a pré-contagem não tem validade jurídica e não reconheceu a vitória de Espriella.

Essa apuração preliminar é feita a partir da comunicação dos mesários e tem um efeito político, indicando o possível vencedor da disputa.

Depois, contudo, ainda ocorrerá uma checagem detalhada dos dados para que ocorra o o anúncio oficial do resultado. Nessa etapa os partidos podem apresentar contestações ao resultado de cada uma urna, que serão avaliadas pelas autoridades.

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A contagem oficial geralmente traz pequenas alterações no resultado, o que impacta mais disputas apertadas, como as legislativas, do que as eleições presidenciais.

No primeiro turno, por exemplo, a diferença foi de 0,1% dos votos. Nas eleições legislativas, em março, houve uma mudança de 0,2%.

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A apuração preliminar indicou uma diferença de 0,95% de votos, o que significaria o segundo turno mais apertado da história da Colômbia.

Presidente cita inferferência

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Em uma sequência de publicações nas redes sociais, Petro afirmou que ainda não é possível proclamar um vencedor e alegou a existência de irregularidades na contagem dos votos.

O presidente citou supostos boletins sem assinatura dos mesários e defendeu que essas urnas sejam impugnadas. “Ainda não se pode saber quem é o presidente e há muitas irregularidades”, escreveu. “Obedeço aos juízes”, completou.

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Petro mencionou também uma suposta “ingerência estrangeira” e afirmou que a Colômbia está “dividida ao meio”. “Um acordo nacional é essencial se quisermos manter nossa pátria e a paz nos próximos anos”, defendeu.

Apesar dessa postura agora, em 2022, quando foi eleito, Petro aceitou a pré-contagem.

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Colômbia
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