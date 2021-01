Entenda como ficarão as regras de isolamento em SP a partir de segunda

Diante do avanço da pandemia da Covid-19 e da lotação dos hospitais, o governador João Doria (PSDB) anunciou nesta sexta-feira, 22, o endurecimento das regras de distanciamento social, que valerão até o dia 8 de fevereiro.

A partir de segunda-feira, 25, parte do estado ficará na fase vermelha (a mais rigorosa do plano) e parte ficará na fase laranja (a segunda mais rigorosa) – mas mesmo as cidades que ficarem na fase laranja adotarão as regras da fase vermelha das 20h às 6h, todos os dias, e em período integral aos finais de semana.

De acordo com dados apresentados por Doria em entrevista coletiva, caso as medidas não fossem adotadas, a capacidade de UTIs estaria completamente esgotada em 28 dias. Hoje a média de ocupação é de 71,1% em todo o estado.

REGIÕES QUE FICARÃO NA FASE VERMELHA

(durante todos os dias)

Barretos

Bauru

Franca

Marília

Sorocaba

Taubaté

Presidente Prudente

=> Como ficarão as regras nessas regiões

Só podem funcionar os serviços essenciais do poder público, postos de gasolina, mercados, feiras livres, padarias, hospitais e bancos. Nos estabelecimentos que vendem alimentos, o cliente não poderá consumi-los, apenas comprá-los. Ficam fechados bares, restaurantes e o restante do comércio em geral.

Continua após a publicidade

REGIÕES QUE FICARÃO NA FASE LARANJA

(exceto entre 20h e 6h nos dias úteis e durante todo o período nos finais de semana)

Grande São Paulo

Baixada Santista

Campinas

Ribeirão Preto

Piracicaba

Araçatuba

São José do Rio Preto

Araraquara

São João da Boa Vista

Registro

=> Como ficarão as regras nessas regiões:

– Das 6h às 20h dos dias úteis: Lojas do comércio em geral, restaurantes, bares que servem comida na mesa, salões de beleza, academias, shoppings e parques podem funcionar desde que respeitadas as regras de distanciamento social e higiene.

– A partir das 20h dos dias úteis e durante todo o período nos finais de semanas e feriados: Só podem funcionar os serviços essenciais do poder público, postos de gasolina, mercados, feiras livres, padarias, hospitais e bancos. Nos estabelecimentos que vendem alimentos, o cliente não poderá consumi-los, apenas comprá-los. Ficam fechados bares, restaurantes e comércio em geral.