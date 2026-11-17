Gabriela de Chevalier, filha da jornalista Scarlet Moon e enteada de Lulu Santos, foi presa na manhã desta segunda-feira, 16, acusada pelo crime de injúria racial. Informações obtidas pela coluna GENTE apontam que Gabriela teria ido se vacinar no Centro Municipal de Saúde Ernani Agrícola, em Santa Teresa, quando começou a proferir ofensas de cunho racial contra funcionários do local.

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Depoimentos de uma das vítimas e de testemunhas afirmam que a suspeita teria se vacinado em um primeiro momento, retornando posteriormente bastante alterada e fazendo comentários depreciativos sobre a cor de pele das trabalhadoras. “Aquela vaca, lá em cima tem uma preta, aqui tem outra preta, 60% dos trabalhadores aqui são pretos”, teria declarado Gabriela, na ocasião.

Ela foi presa em flagrante pelo ocorrido e conduzida à 7.ª Delegacia de Polícia do Rio, em Santa Teresa, onde foi autuada pelo crime de injúria racial. O crime prevê pena de dois a cinco anos de reclusão, além de multa.

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