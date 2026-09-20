Enquanto ignora crise no STF, Senado tem disputa por gabinetes entre senadores
Parlamentares que estão em final de mandato terão de deixar as salas em dezembro. Algumas serão assumidas por quem está em meio de mandato
Enquanto o Senado finge não ver o que acontece no STF, parlamentares da Casa já começaram a disputar os gabinetes dos colegas que terminam o mandato em dezembro.
Na atual eleição, 54 das 81 cadeiras do Senado estão em disputa. Tirando os parlamentares que podem se reeleger e manter o espaço hoje ocupado no Congresso, os senadores que não disputaram ou que perderem o pleito terão de desocupar as salas em dezembro.
Com isso, os senadores que ainda estão e meio de legislatura — são oito anos de mandato — e têm mais quatro anos na Casa podem ocupar salas melhores, mais próximas do plenário ou em áreas mais privativas e distantes dos olhos da imprensa, por exemplo.