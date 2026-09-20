Enquanto ignora crise no STF, Senado tem disputa por gabinetes entre senadores

Enquanto o Senado finge não ver o que acontece no STF, parlamentares da Casa já começaram a disputar os gabinetes dos colegas que terminam o mandato em dezembro.

Na atual eleição, 54 das 81 cadeiras do Senado estão em disputa. Tirando os parlamentares que podem se reeleger e manter o espaço hoje ocupado no Congresso, os senadores que não disputaram ou que perderem o pleito terão de desocupar as salas em dezembro.

Com isso, os senadores que ainda estão e meio de legislatura — são oito anos de mandato — e têm mais quatro anos na Casa podem ocupar salas melhores, mais próximas do plenário ou em áreas mais privativas e distantes dos olhos da imprensa, por exemplo.