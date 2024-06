Enem estende prazo de inscrição para estudantes gaúchos, com taxa gratuita

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) abriram um prazo extra de inscrição no Enem para os moradores do Rio Grande do Sul, por conta das enchentes que destruíram o estado no último mês.

As novas datas vão deste domingo, 16, até às 23h59 da próxima sexta-feira, 21 de junho. A taxa de inscrição, de 85 reais, também está isenta para os estudantes do estado. Para o restante dos candidatos, o prazo de inscrição acabou em 14 de junho. As provas acontecerão nos dias 3 e 10 de novembro, em todos os estados e no Distrito Federal.

As inscrições são feitas na página de cadastro do Enem na internet, por meio do da conta unificada do Gov.br. De acordo com o levantamento preliminar do MEC, foram feitas 5.055.699 inscrições até agora. Os participantes que não são isentos devem fazer o pagamento da taxa de inscrição até quarta-feira, 19, para confirmarem a participação.