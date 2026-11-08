Enem 2026: Que horas fecha o portão? Confira os horários do primeiro dia de provas

O primeiro dia de Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 acontece neste domingo, 8, em todo o Brasil. Os candidatos devem ficar atentos aos horários de abertura e fechamento dos portões, além de conferir antecipadamente o endereço onde farão as provas. O cronograma estabelecido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) segue o horário oficial de Brasília.

Nos dois dias de aplicação, os portões serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h. As provas terão início às 13h30, meia hora após o encerramento do acesso aos locais de exame. Quem chegar depois do fechamento dos portões não poderá entrar e, consequentemente, ficará impedido de realizar a avaliação.

Quais são os horários do Enem 2026?

O cronograma será o mesmo nos dois domingos, com diferença apenas no horário de encerramento das provas. No primeiro dia, os participantes terão cinco horas e meia para responder às questões e produzir a redação. Já no segundo, serão cinco horas de duração.

Confira os horários oficiais, de acordo com o Inep:

12h: abertura dos portões;

abertura dos portões; 13h: fechamento dos portões;

fechamento dos portões; 13h30: início das provas;

início das provas; 19h: encerramento do primeiro dia (8 de novembro);

encerramento do primeiro dia (8 de novembro); 18h30: encerramento do segundo dia (15 de novembro). Continua após a publicidade

Todos os horários seguem o fuso de Brasília. Por isso, candidatos que vivem em estados com horários diferentes devem ficar atentos à conversão para o horário local.

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Como consultar o local de prova do Enem 2026?

Os locais de prova estão disponíveis desde 27 de outubro, no Cartão de Confirmação de Inscrição, que pode ser acessado pela Página do Participante, no portal oficial do Inep.

Para consultar o endereço, o candidato deve seguir os seguintes passos:

Acessar a Página do Participante do Enem Selecionar a opção de entrada com a conta Gov.br. Informar CPF e senha cadastrados. Após entrar no sistema, clicar em “Local de Prova”, no menu à esquerda. Selecionar o ícone azul indicado pelo assistente virtual para abrir o Cartão de Confirmação de Inscrição. Conferir o endereço e, se desejar, imprimir o documento. Continua após a publicidade O que cai em cada dia do Enem 2026? No domingo, 8 de novembro, os candidatos responderão às questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além de produzir uma redação. A aplicação terá duração de cinco horas e meia, com encerramento previsto para as 19h. Já no domingo, 15 de novembro, serão aplicadas as provas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Nesse dia, os participantes terão cinco horas para concluir a avaliação, que terminará às 18h30. Os horários regulares de encerramento não se aplicam aos participantes que tiveram tempo adicional aprovado, conforme as regras de atendimento especializado do Inep. Continua após a publicidade O que levar para o Enem 2026? Para realizar o exame, é obrigatório apresentar um documento oficial de identificação com foto, além de utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. O instituto também recomenda levar o Cartão de Confirmação de Inscrição e conferir antecipadamente o trajeto até o endereço da prova. A orientação é chegar ao local por volta das 12h, quando os portões serão abertos, para evitar contratempos relacionados ao trânsito ou ao transporte público.