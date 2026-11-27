Considerado um mercado bastante atrativo por startups, a medicina diagnóstica vem avançando muito nos últimos anos e chegou a movimentar cerca de 26 bilhões de reais apenas em 2025. Nem tudo, porém, é positivo, já que a corrida por novas tecnologias representa um desafio para o sistema, porque muitas empresas passam a comercializar produtos mesmo sem ter a certificação da Anvisa.

Um dos casos é o TurboMR, um software de IA que promete acelerar a aquisição e o processamento de imagens em ressonâncias magnéticas, o exame usado para detectar tumores, por exemplo.

Desenvolvido por uma empresa de armazenamento de imagens de exames médicos chamada MPS Cloud, o software é apresentado com um suposto registro da Anvisa. O número de certificação, porém, corresponde a um outro produto vendido pela empresa.

Em setembro, a MPS Cloud solicitou o registro do TurboMR, mas o pedido ainda está em análise. Antes mesmo do aval da agência, o produto já vinha sendo comercializado.

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Em um novo passo ainda mais ousado para quem ainda não passou no teste da Anvisa, a MPS Cloud apresentou nos últimos dias e ofereceu o software em uma das maiores feiras de medicina diagnóstica do mundo, a RSNA 2026, em Chicago, nos Estados Unidos.

No primeiro semestre, a Anvisa entrou em campo e suspendeu o funcionamento de dois software médicos por falta de registro.

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Um deles, a plataforma Voy oferecia canetas emagrecedoras e recomendava doses e marcas conforme as informações enviadas prestadas pelos usuários. O site foi tirado do ar pela agência em junho, e hoje a empresa é apenas um site de vendas de produtos de saúde e bem-estar.

O outro caso é o do aplicativo Glicc. Ele calculava e recomendava as doses de insulina necessárias para diabéticos conforme a glicemia dos usuários.