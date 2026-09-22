Empresa que emprestou helicóptero ao cantor Rick, morto em acidente, se pronuncia

A JTA Empreendimentos E Urbanismo se pronunciou sobre a morte do cantor Rick, da dupla com Renner, aos 59 anos na queda de um helicóptero emprestado pela empresa. Os destroços foram encontrados nesta terça-feira, 22, um dia após o início das buscas em Santa Catarina. Em nota divulgada nas redes sociais, o empreendimento lamentou “profundamente o trágico acidente aéreo” e manifestou “sua solidariedade aos familiares e amigos das vítimas”.

“Neste momento de dor, expressamos nossos mais sinceros sentimentos e desejamos força e conforto a todos os que enfrentam esta perda”, acrescentou o comunicado.

A JTA Empreendimentos E Urbanismo, do empresário José Antunes, é especializada no desenvolvimento de empreendimentos e loteamentos. Na véspera, em outro pronunciamento, o perfil do negócio informou que o helicóptero havia sido empresado para uso do empresário Bruno Avelar, de 44 anos, ao cantor e a amigos próximos de Antunes. Também afirmou que “as informações estão sendo apuradas junto aos órgãos competentes”.

O piloto, o videomaker Paulo Soares, Avelar e Rick, cujo nome verdadeiro era Geraldo Antônio de Carvalho, morreram no acidente. A identidade da quinta vítima ainda não foi divulgada pelas autoridades.

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Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que “a aeronave SC-105 Amazonas, do Segundo Esquadrão do Décimo Grupo de Aviação (2º/10º GAV) – Esquadrão Pelicano, avistou os destroços do helicóptero PP-MGR e direcionou outro helicóptero que participava da busca e estava mais próximo do local”. O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba (ARCC-CW), o Salvaero Curitiba, realizou as ações de investigação e planejamento para delimitar a área de maior probabilidade de localização da aeronave.

“Investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), localizado em Brasília (DF), e do Quinto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA V), órgão regional do CENIPA localizado em Canoas (RS), foram acionados nesta terça-feira (22/09) para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PP-MGR, em Urubici (SC)”, disse o comunicado.

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“Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por investigadores qualificados e credenciados que realizam a coleta e confirmação de dados, a verificação dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações relevantes”, continuou. “A investigação será concluída no menor prazo possível, considerando a complexidade da ocorrência e a necessidade de identificação dos possíveis fatores contribuintes.”