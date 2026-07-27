Empresa de segurança prevê investimento bilionário em alarmes para imóveis

A Verisure lança nesta segunda-feira seu novo modelo de alarmes, com videomonitoramento e uma tecnologia de “blindagem total”.

A nova tecnologia estará disponível nas principais praças de atuação da companhia no Brasil, que está em 278 cidades em todas as regiões do país.

A empresa investe 170 milhões de euros por ano (quase 1 bilhão de reais) para desenvolver novas tecnologias destinadas aos mercados europeu e latino-americano.

Os equipamentos passarão a ser produzidos no Brasil. A nova operação deve gerar 100 postos de trabalhos, diretos e indiretos, e reduzir os prazos de disponibilidade em um mês.

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O novo modelo reúne sensores de abertura — que antecipam uma possível tentativa de abertura de portas e janelas antes dela ocorrer —, chaves eletrônicas, câmeras de alta definição e painel de controle inteligente.

“A proteção começa ainda no perímetro do imóvel residencial ou comercial e se estende aos ambientes internos, permitindo que qualquer atividade suspeita seja rapidamente verificada pela Central de Monitoramento da Verisure, disponível 24 horas por dia. Esse lançamento complementa as soluções já existentes, permitindo que clientes atuais atualizem seus sistemas”, explica Joaquín Aznar, diretor executivo da Verisure Brasil.

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O sistema tem múltiplos canais de comunicação (Ethernet, Wi-Fi, 2G e 3G) e bateria de emergência, o que mantém o monitoramento ativo mesmo em casos de falta de energia ou interrupção de uma das conexões.

A Central de Monitoramento da Verisure recebe, em média, 400 mil informações de disparos de alarme por mês, 13 mil diariamente, e conta com uma equipe de cerca de 130 operadores, que iniciam a verificação de ocorrências ainda nos primeiros sinais de risco.