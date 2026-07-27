É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Brasil

Empresa de segurança prevê investimento bilionário em alarmes para imóveis

Novo modelo será fabricado no Brasil e promete 'blindagem total'

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 11h01
Mulher jovem, de pele clara e cabelos escuros presos, usando fone de ouvido com microfone e camisa social branca com crachá vermelho da empresa Veriure, olhando para a tela de um computador em um escritório moderno.
Verisure oferece Central de Monitoramento ativa 24h (./Divulgação)
Continua após publicidade
Empresa de segurança prevê investimento bilionário em alarmes para imóveis Priorizar nos meus resultados Google

A Verisure lança nesta segunda-feira seu novo modelo de alarmes, com videomonitoramento e uma tecnologia de “blindagem total”.

A nova tecnologia estará disponível nas principais praças de atuação da companhia no Brasil, que está em 278 cidades em todas as regiões do país.

A empresa investe 170 milhões de euros por ano (quase 1 bilhão de reais) para desenvolver novas tecnologias destinadas aos mercados europeu e latino-americano.

Os equipamentos passarão a ser produzidos no Brasil. A nova operação deve gerar 100 postos de trabalhos, diretos e indiretos, e reduzir os prazos de disponibilidade em um mês.

Siga
Continua após a publicidade

O novo modelo reúne sensores de abertura — que antecipam uma possível tentativa de abertura de portas e janelas antes dela ocorrer —, chaves eletrônicas, câmeras de alta definição e painel de controle inteligente.

“A proteção começa ainda no perímetro do imóvel residencial ou comercial e se estende aos ambientes internos, permitindo que qualquer atividade suspeita seja rapidamente verificada pela Central de Monitoramento da Verisure, disponível 24 horas por dia. Esse lançamento complementa as soluções já existentes, permitindo que clientes atuais atualizem seus sistemas”, explica Joaquín Aznar, diretor executivo da Verisure Brasil.

Continua após a publicidade

O sistema tem múltiplos canais de comunicação (Ethernet, Wi-Fi, 2G e 3G) e bateria de emergência, o que mantém o monitoramento ativo mesmo em casos de falta de energia ou interrupção de uma das conexões.

A Central de Monitoramento da Verisure recebe, em média, 400 mil informações de disparos de alarme por mês, 13 mil diariamente, e conta com uma equipe de cerca de 130 operadores, que iniciam a verificação de ocorrências ainda nos primeiros sinais de risco.

Publicidade
TAGS:
Radar
Seguranca
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).