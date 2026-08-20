Empresa de saneamento oferece 27 cursos gratuitos de qualificação profissional

A Iguá Saneamento planeja oferecer, durante todo o ano de 2026, 27 cursos gratuitos. As atividades somam mais de 2,5 mil horas de formação e devem beneficiar cerca de 600 pessoas.

A empresa ampliou o chamado Programa Impulso, que no ano passado já atendeu 485 pessoas. Desde sua criação, a iniciativa já beneficiou diretamente 1. 557 pessoas, das quais 65% são mulheres.

O programa está estruturado em duas frentes. A primeira, de Capacitação Profissional para o Saneamento, reúne 19 cursos, 2. 280 horas de formação e 363 vagas.

A segunda, direcionada à Geração de Renda e ao Empreendedorismo, contempla oito cursos, 302 horas de atividades e 244 participantes.

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Três formações foram concluídas no primeiro semestre. Entre elas estão os cursos de Operador de Estações de Tratamento de Águas e Efluentes, realizado em Arapiraca (AL); de Operação de Retroescavadeira em Canteiro de Obras, em Atibaia (SP); e o projeto Juventude Empreendedora, no Rio de Janeiro.

Outros dez cursos estão em andamento, com atividades semanais e, em sua maioria, conclusão prevista até o final de agosto. Entre eles estão as formações de Instalador Hidráulico Predial, em Aracaju (SE); de Instalador de Tubulações e Detecção de Vazamentos Hidráulicos, em Cuiabá (MT); de Eletricista de Obras e o programa Lidera, voltado ao desenvolvimento de lideranças, no Rio de Janeiro; além do curso Técnicas para Elevação de Alvenaria com Função Estrutural, em Atibaia (SP).

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As oficinas do projeto Cozinha Sustentável, também realizadas em Atibaia, permanecem com inscrições abertas durante todo o semestre, conforme a disponibilidade de vagas.

O Impulso também conta com nove cursos em período de inscrições, seleção ou formação de turmas e cinco em fase preparatória, que envolvem etapas como definição de cronograma, formalização de contratos e alinhamento com as instituições parceiras.

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Para o segundo semestre, estão previstas iniciativas como o Elas no Saneamento, direcionado à formação de mulheres em serviços hidráulicos, em Aracaju e Estância (SE); cursos de Assistente de Logística, Calceteiro e Operador de Máquinas, no Rio de Janeiro (RJ); Eletricista Industrial, em Arapiraca (AL); além de conteúdos sobre atendimento ao turista, empreendedorismo e uso do Instagram para negócios, em Paranaguá (PR).

Os resultados do programa já incluem 13 contratações efetivadas após a conclusão dos cursos, sendo seis pela própria Iguá e sete por empresas terceiras prestadoras de serviços da companhia.