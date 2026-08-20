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Brasil

Empresa de saneamento oferece 27 cursos gratuitos de qualificação profissional

Projeto da Iguá Saneamento deve beneficiar 600 pessoas

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 07h30
Um grupo diverso de cerca de 18 pessoas, a maioria mulheres, sorri para a câmera enquanto segura certificados. Todos vestem jalecos azuis escuros ou camisas listradas, indicando um evento de formatura ou treinamento. Há vasos de flores cor-de-rosa sobre uma mesa branca em primeiro plano
Formatura do Elas no Saneamento, no Rio de Janeiro (Iguá Saneamento/Divulgação)
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A Iguá Saneamento planeja oferecer, durante todo o ano de 2026, 27 cursos gratuitos. As atividades somam mais de 2,5 mil horas de formação e devem beneficiar cerca de 600 pessoas.

A empresa ampliou o chamado Programa Impulso, que no ano passado já atendeu 485 pessoas. Desde sua criação, a iniciativa já beneficiou diretamente 1. 557 pessoas, das quais 65% são mulheres.

O programa está estruturado em duas frentes. A primeira, de Capacitação Profissional para o Saneamento, reúne 19 cursos, 2. 280 horas de formação e 363 vagas.

A segunda, direcionada à Geração de Renda e ao Empreendedorismo, contempla oito cursos, 302 horas de atividades e 244 participantes.

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Três formações foram concluídas no primeiro semestre. Entre elas estão os cursos de Operador de Estações de Tratamento de Águas e Efluentes, realizado em Arapiraca (AL); de Operação de Retroescavadeira em Canteiro de Obras, em Atibaia (SP); e o projeto Juventude Empreendedora, no Rio de Janeiro.

Outros dez cursos estão em andamento, com atividades semanais e, em sua maioria, conclusão prevista até o final de agosto. Entre eles estão as formações de Instalador Hidráulico Predial, em Aracaju (SE); de Instalador de Tubulações e Detecção de Vazamentos Hidráulicos, em Cuiabá (MT); de Eletricista de Obras e o programa Lidera, voltado ao desenvolvimento de lideranças, no Rio de Janeiro; além do curso Técnicas para Elevação de Alvenaria com Função Estrutural, em Atibaia (SP).

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As oficinas do projeto Cozinha Sustentável, também realizadas em Atibaia, permanecem com inscrições abertas durante todo o semestre, conforme a disponibilidade de vagas.

O Impulso também conta com nove cursos em período de inscrições, seleção ou formação de turmas e cinco em fase preparatória, que envolvem etapas como definição de cronograma, formalização de contratos e alinhamento com as instituições parceiras.

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Para o segundo semestre, estão previstas iniciativas como o Elas no Saneamento, direcionado à formação de mulheres em serviços hidráulicos, em Aracaju e Estância (SE); cursos de Assistente de Logística, Calceteiro e Operador de Máquinas, no Rio de Janeiro (RJ); Eletricista Industrial, em Arapiraca (AL); além de conteúdos sobre atendimento ao turista, empreendedorismo e uso do Instagram para negócios, em Paranaguá (PR).

Os resultados do programa já incluem 13 contratações efetivadas após a conclusão dos cursos, sendo seis pela própria Iguá e sete por empresas terceiras prestadoras de serviços da companhia.

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