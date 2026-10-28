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Brasil

Empresa brasileira vai participar de competição de cibersegurança organizada pelo Exército do Equador

Iniciativa envolve outros países da região em treinamento de defesa contra ataques digitais

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 09h30
Auditório lotado com público sentado em cadeiras amarelas, assistindo a uma mulher de cabelo escuro e vestido preto falando ao microfone no palco. Atrás dela, uma tela grande exibe a frase Capacitamos. Testamos. Preparamos para responder e o logo ESD. Bandeiras do Brasil e de um estado estão ao lado do púlpito.
Exercício Guardião Cibernético, realizado pelo Exército Brasileiro (./Divulgação)
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Empresa brasileira vai participar de competição de cibersegurança organizada pelo Exército do Equador Priorize VEJA no Google

A empresa brasileira GoHacking irá participar, como coordenadora técnica, de uma competição de cibersegurança organizada pelo Exército do Equador.

Batizada de Centinela Digital I, a iniciativa acontece na próxima semana, no dia 5 de novembro, em colaboração com a Junta Interamericana de Defesa (JID), organismo da Organização dos Estados Americanos (OEA). Outros países da região também vão participar.

Em setembro, a GoHacking participou de um evento similar do Exército brasileiro, o Exercício Guardião Cibernético 8. 0.

No Equador, a programação contará com uma competição no formato Capture the Flag (CTF), na qual os participantes precisam solucionar desafios técnicos relacionados à segurança digital, além de um ciclo de conferências especializadas em ciberdefesa e cibersegurança.

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O objetivo é estimular o intercâmbio de conhecimentos e fortalecer a capacidade de resposta das Forças Armadas diante de ameaças que ultrapassam fronteiras nacionais.

“Os ataques cibernéticos não respeitam fronteiras e podem comprometer serviços essenciais de diferentes países ao mesmo tempo. Por isso, a cooperação internacional é cada vez mais importante para a segurança das nações. Participar de uma iniciativa como a Centinela Digital é uma oportunidade de compartilhar conhecimento, desenvolver capacidades técnicas e contribuir para a resiliência cibernética da América Latina”, afirma Junior Santos, CFO e sócio da GoHacking.

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A realização da Centinela Digital acontece em um cenário no qual os conflitos internacionais evidenciam a importância da defesa cibernética para a segurança nacional. Na guerra entre Rússia e Ucrânia, ataques digitais comprometeram sistemas de comunicação e afetaram serviços em outros países europeus.

Mais recentemente, os confrontos entre Israel e Irã também demonstraram como operações cibernéticas podem atingir instituições governamentais, empresas e infraestruturas civis.

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“Os conflitos atuais mostram que a defesa de um país começa muito antes de um ataque, com a preparação das instituições e o treinamento de profissionais. A América Latina precisa avançar de uma postura reativa para uma cultura de prontidão cibernética, capaz de proteger serviços essenciais e garantir respostas coordenadas diante de ameaças cada vez mais complexas”, afirma Junior Santos.

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