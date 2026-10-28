Empresa brasileira vai participar de competição de cibersegurança organizada pelo Exército do Equador

A empresa brasileira GoHacking irá participar, como coordenadora técnica, de uma competição de cibersegurança organizada pelo Exército do Equador.

Batizada de Centinela Digital I, a iniciativa acontece na próxima semana, no dia 5 de novembro, em colaboração com a Junta Interamericana de Defesa (JID), organismo da Organização dos Estados Americanos (OEA). Outros países da região também vão participar.

Em setembro, a GoHacking participou de um evento similar do Exército brasileiro, o Exercício Guardião Cibernético 8. 0.

No Equador, a programação contará com uma competição no formato Capture the Flag (CTF), na qual os participantes precisam solucionar desafios técnicos relacionados à segurança digital, além de um ciclo de conferências especializadas em ciberdefesa e cibersegurança.

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O objetivo é estimular o intercâmbio de conhecimentos e fortalecer a capacidade de resposta das Forças Armadas diante de ameaças que ultrapassam fronteiras nacionais.

“Os ataques cibernéticos não respeitam fronteiras e podem comprometer serviços essenciais de diferentes países ao mesmo tempo. Por isso, a cooperação internacional é cada vez mais importante para a segurança das nações. Participar de uma iniciativa como a Centinela Digital é uma oportunidade de compartilhar conhecimento, desenvolver capacidades técnicas e contribuir para a resiliência cibernética da América Latina”, afirma Junior Santos, CFO e sócio da GoHacking.

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A realização da Centinela Digital acontece em um cenário no qual os conflitos internacionais evidenciam a importância da defesa cibernética para a segurança nacional. Na guerra entre Rússia e Ucrânia, ataques digitais comprometeram sistemas de comunicação e afetaram serviços em outros países europeus.

Mais recentemente, os confrontos entre Israel e Irã também demonstraram como operações cibernéticas podem atingir instituições governamentais, empresas e infraestruturas civis.

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“Os conflitos atuais mostram que a defesa de um país começa muito antes de um ataque, com a preparação das instituições e o treinamento de profissionais. A América Latina precisa avançar de uma postura reativa para uma cultura de prontidão cibernética, capaz de proteger serviços essenciais e garantir respostas coordenadas diante de ameaças cada vez mais complexas”, afirma Junior Santos.